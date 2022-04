TotalEnergies : Jefferies reste à Conserver

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 50 euros sur TotalEnergies dans le sillage de la publication des indicateurs d'activité du premier trimestre. Le prix moyen de vente de liquides est ressorti à 90,1 dollars par baril, soit légèrement supérieur à ses attentes (89,2 dollars) et à celle du consensus (88,9 dollars). L'écart est plus important sur le gaz. Le prix du GNL, en revanche, a déçu. La marge de raffinage a atteint 46,3 dollars la tonne contre 16,7 dollars au quatrième trimestre 2021. Le courtier escomptait 28 dollars et le marché, 26,5 dollars.