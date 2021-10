TotalEnergies : La valeur du jour à Paris TotalEnergies soutenu par des vents porteurs

Le secteur de l'énergie est à l'honneur en ce début de semaine. TotalEnergies gagne 0,45% à 41,5 euros tandis que TechnipFMC progresse de 1,5% à 6,6 euros et Technip Energies, 0,8% à 13,6 euros. Les compagnies pétrolières et parapétrolières sont soutenues par le haut niveau des cours de l'or noir. Si le baril de Brent abandonne ce matin 0,06% à 79,2 dollars, il affiche un gain de 9% en un mois après avoir dépassé fin septembre le seuil des 80 dollars pour la première fois depuis trois ans. La semaine dernière, Goldman Sachs a relevé sa prévision de fin d'année sur le pétrole brut à 90 dollars.



Les valeurs comme TotalEnergies et Technip Energies bénéficient également de l'engouement des investisseurs pour les groupes engagés dans la transition énergétique.



TotalEnergies, qui se veut maintenant un groupe multi-énergies, a annoncé ce matin une avancée majeure dans les énergies renouvelables en Inde.



Suite à la finalisation de l'acquisition par Adani Green Energy Limited (AGEL) de 100 % de SB Energy India, TotalEnergies, qui détient une participation de 20 % dans AGEL, ajoute une capacité nette d'environ 1,4 GWc de projets en opération et en construction à son portefeuille renouvelable.



" Cette transaction et notre partenariat avec AGEL sont des contributeurs clés à l'objectif de la compagnie d'atteindre 35 GW de capacité de production brute d'origine renouvelable d'ici à 2025 et de figurer dans le top 5 mondial des producteurs d'énergies renouvelables d'ici à 2030", indique Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies dans un communiqué.



Enfin, la major bénéficie du soutien de Barclays qui a relevé son objectif de cours de 50 à 55 euros.