TotalEnergies: Northern Lights signe un accord avec Yara pour la séquestration de CO2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--TotalEnergies a annoncé lundi la signature d'un accord commercial entre le projet Northern Lights, détenu à parts égales par le producteur d'énergie, ses homologues norvégien Equinor et britannique Shell, et la société chimique norvégienne Yara pour le transport et la séquestration du dioxyde de carbone (CO2) capté sur le site de Yara Sluiskil, une usine d'ammoniac et d'engrais située aux Pays-Bas.

"A partir de début 2025, 800.000 tonnes de CO2 par an seront ainsi captées, comprimées et liquéfiées aux Pays-Bas, puis acheminées jusqu'au site de Northern Lights, afin d'y être définitivement séquestrées dans des couches géologiques enfouies à environ 2.600 mètres sous les fonds marins, au large d'Øygarden, en mer du Nord norvégienne", a indiqué TotalEnergies dans un communiqué.

"TotalEnergies a pour objectif de développer une capacité de plus de 10 millions de tonnes par an de stockage de CO2 d'ici 2030, incluant le stockage pour ses propres installations ainsi que l'offre de stockage pour ses clients, en ligne avec notre ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ensemble avec la société", a indiqué Patrick Pouyanné, le président-directeur général de TotalEnergies, cité dans le communiqué du groupe.

August 29, 2022