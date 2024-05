TOTALENERGIES : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre TotalEnergies avec un objectif de cours inchangé de 75 euros.



L'analyste rapporte que TotalEnergies s'est associé à Verbund afin d'étudier la faisabilité d'un projet à grande échelle d'hydrogène vert en Tunisie. Le projet cible une capacité de production de 200 ktpa en 2030.



La première phase du projet comprend l'installation de 5 GW de capacités renouvelables et une capacité d'électrolyse de 2 GW pour des capex de 6 MdsE. La seconde phase permettra d'atteindre une capacité de 1 Mtpa en 2050 avec 25 GW de renouvelables et des capex de 40 MdsE, ajoute Oddo BHF.



Le broker estime qu'à l'heure actuelle, le plus important frein au développement de la filière hydrogène vert reste le coût qui est de 6-8 E/kg en Europe vs 1 E/kg pour l'hydrogène gris.



Pour permettre son développement, les coûts devront se situer autour de 3-5 E/kg et, selon Oddo BHF, la filière a donc besoin de subventions.



'TotalEnergies est notre top pick du secteur, sa valorisation reste attractive avec un P/CF à 4.4x vs 4.2x pour le secteur et offre un retour de cash des plus généreux du secteur avec 40% du CFFO soit un rendement de 10%' conclut l'analyste.



