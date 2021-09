TotalEnergies : Présentation Stratégie et Perspectives 2021

Construire une Compagnie multi-énergies durable

Allier transition énergétique et retour à l’actionnaire

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), et les membres du Comité Exécutif présentent aujourd’hui à Paris la stratégie et les perspectives de la Compagnie. La retransmission vidéo de l’événement en anglais est disponible sur totalenergies.com.

Les principaux messages de cette présentation sont les suivants :

TotalEnergies, une compagnie multi-énergies

TotalEnergies affirme sa stratégie de compagnie multi-énergies, active sur les segments du pétrole, du gaz naturel, des renouvelables & électricité, de la biomasse et de l’hydrogène, pour le bénéfice de toutes ses parties prenantes.

Plus d’énergie, moins d’émissions, toujours plus durable

Afin de satisfaire l’augmentation de la demande globale d’énergie liée à la croissance de la population mondiale, TotalEnergies va augmenter sa production d’énergies de 30% d’ici à 2030, la croissance venant pour moitié de l’électricité essentiellement renouvelable, pour moitié du gaz naturel liquéfié, tout en faisant évoluer le mix de ses ventes qui sera composé de 30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène à l’horizon 2030. Les ventes de produits pétroliers baisseront d’au moins 30% sur la période 2020-2030.

TotalEnergies maintiendra la discipline sur son programme d’investissements qui sera de 13 à 15 G$ par an sur 2022-2025 et allouera 50% de ces investissements à la croissance de ses activités, 50% au maintien du socle de son activité. 50% de ces investissements de croissance seront dédiés au développement des nouvelles énergies, renouvelables et électricité principalement, les autres 50% au gaz naturel, essentiellement Gaz Naturel Liquéfié.

TotalEnergies a pour ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 ensemble avec la société. Les émissions nettes scope 1+2 de ses opérations Oil & Gas mondiales diminueront de 40% entre 2015 et 2030 tandis que les émissions du scope 3 mondial seront plus faibles en 2030 qu’en 2015 en valeur absolue. A cet effet, l’intensité carbone des produits énergétiques utilisés par ses clients dans le monde baissera d’au moins 20% sur la période. En outre, pour accompagner le Green Deal en Europe, TotalEnergies, société européenne, s’est engagée à diminuer ses émissions scope 1+2+3 de 30% entre 2015 et 2030.

Les hydrocarbures continueront à générer des revenus importants qui financeront la transition énergétique et le retour aux actionnaires

La production de l’Amont devrait progresser d’environ 3% par an d’ici 2026, tirée par le GNL qui croîtrait de 6% par an. La production de pétrole de TotalEnergies atteindra son pic au cours de la décennie avant de décroître. Sur 2022-2026, l’Exploration-Production génèrera plus de 5 G$ de cash-flow net par an dans un environnement de 50 $/b, avec un revenu additionnel de 3,2 G$ pour un Brent 10 $/b plus élevé et 0,6 G$ pour des index gaziers européens et asiatiques 1 $/mmbtu plus élevés.

Dans l’aval, TotalEnergies poursuivra sa politique d’adaptation de son outil industriel et de marketing pour anticiper la baisse de la demande de produits pétroliers, notamment en Europe avec l’objectif d’aligner ses capacités de raffinage et ses ventes de produits pétroliers au niveau de sa production de pétrole à horizon 2030. En même temps, TotalEnergies saisira les opportunités de développement dans les polymères, y compris recyclage et bioplastiques et dans les nouveaux marchés tels les biocarburants ou la mobilité électrique pour générer une croissance de son cash-flow d’environ 1 G$ sur les 5 prochaines années.

Le gaz, énergie de la transition

Dans un marché du gaz naturel liquéfié en croissance moyenne de 5 à 7% par an à l’échelle mondiale, la production de gaz naturel liquéfié de TotalEnergies devrait augmenter de 30% d’ici 2025 et les ventes atteindre 50 Mt/an, soit 10% du marché mondial, à cet horizon-là. La diversification des débouchés permettra de continuer à créer de la valeur en tirant parti de notre présence globale et des arbitrages de marchés. Accélérer la décarbonation de la chaine du GNL, avec en priorité la réduction des émissions de méthane, constitue une priorité avec l’ambition de réduire l’intensité carbone de l’ensemble de la chaine de 20% d’ici à 2030.

TotalEnergies va augmenter la production de biogaz, avec un objectif de 2 TWh par an d’ici 2025 et a l’ambition de se développer dans la production d’hydrogène décarboné, en commençant par couvrir les besoins de ses propres raffineries puis en étant pionnier dans la production massive d’hydrogène décarboné à bas-coût et dans la production de fuels synthétiques, notamment destinés à l’aviation (SAF).

Développer des activités rentables dans les énergies renouvelables et l’électricité

TotalEnergies a l’ambition de devenir un des 5 premiers producteurs mondiaux d’électricité renouvelable et a pour objectif 100 GW de capacité brute installée d’ici 2030 en tirant notamment parti de son implantation mondiale. La Compagnie confirme son objectif de 35 GW d’ici 2025 avec un portefeuille de plus de 10 GW en opération à fin 2021 qui augmentera d’environ 6 GW par an de 2022 à 2025.

La Compagnie développera une position intégrée significative sur les marchés dérégulés et fera croître sa production dans les pays à marchés régulés, visant plus de 50 TWh de production d’électricité nette en 2025 générant 3,5 G$ d’EBITDA.

Allier transition énergétique et retour à l’actionnaire

TotalEnergies est confiant sur sa capacité à conjuguer transition énergétique et retour à l’actionnaire, créant ainsi de la valeur à long terme pour ses actionnaires TotalEnergies a démontré sa résilience pendant la crise Covid en maintenant son dividende au travers du cycle. La Compagnie en sort renforcée avec un bilan solide, un coût de la dette faible et un ratio d’endettement ancré sous les 20%. En même temps, TotalEnergies a su accélérer la croissance de ses investissements dans les renouvelables et l’électricité pour les porter à 3 G$/an, soit près de 25% de ses investissements sur la période 2021-2025.

Dans un environnement constant de 50 $/b, la Compagnie anticipe une croissance de son cash-flow de 5 G$ entre 2021 et 2026 : cette croissance de cash-flow viendra notamment des renouvelables et de l’électricité pour 1,5 G$ et du gaz naturel liquéfié pour 1,5 G$, les deux piliers de sa croissance. La discipline sur les coûts sera maintenue avec pour objectif de délivrer 1 G$ d’économies additionnelles d’ici à 2023 comparé à 2020. Cette croissance des revenus et le maintien de la discipline sur les coûts permettront d’améliorer la rentabilité des capitaux propres au-delà de 12% dans un environnement de 50 $/b d’ici 2025.

Cette croissance durable de son cash-flow, compte tenu de la discipline sur les investissements, soutiendra la croissance du dividende au cours des prochaines années. En outre, conformément à la politique annoncée d’allouer jusqu’à 40% du surplus de cash généré au-delà de 60 $/b à des rachats d’actions, et compte tenu de prix actuellement élevés du pétrole et du gaz, TotalEnergies prévoit de réaliser des rachats d’actions à hauteur de 1,5 G$ au 4ème trimestre 2021.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présents dans plus de 130 pays, nous inscrivons le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de nos projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Le terme « Compagnie » ou les termes « compagnie TotalEnergies » renvoient à la société TotalEnergies SE et aux sociétés contrôlées directement ou indirectement, et sont utilisés à des fins de convenance pour les besoins de la présente communication. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

