TotalEnergies : Réduction du capital par voie d'annulation d'actions propres

Paris, le 9 février 2022 - Réuni le 9 février 2022, le Conseil d'administration, sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2017, a décidé de réduire le capital social de TotalEnergies SE par voie d'annulation de 30 665 526 actions autodétenues représentant 1,16% du capital social. Ces actions ont été rachetées entre le 8 novembre et le 22 décembre 2021.

A l'issue de cette annulation d'actions, le nombre d'actions composant le capital de TotalEnergies SE s'élève à 2 609 763 803, et le nombre de droits de vote exerçables en Assemblée générale à 2 769 135 419. Le nombre total de droits de vote attachés à ces 2 609 763 803 actions (dénommés « droits de vote théoriques ») s'élève à 2 775 508 834, en tenant compte des droits de vote attachés aux 6 373 415 actions autodétenues par TotalEnergies SE en couverture des attributions des plans d'actions de performance et privées de droits de vote.

Cette opération n'a pas d'impact sur les comptes consolidés de TotalEnergies SE, le nombre moyen pondéré dilué d'actions et le bénéfice net par action.

