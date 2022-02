TotalEnergies : Résultats du quatrième trimestre et de l'année 2021 (pdf - 927 Ko)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du quatrième trimestre 2021 et de l'année 2021

TotalEnergies bénéficie d'un environnement très favorable au 4ème trimestre

et affiche sur l'année 2021 un cash-flow net de plus de 15 G$

4T21 Variation 2021 Variation vs 4T20 vs 2020 Prix du pétrole - Brent ($/b) 79,8 +80% 70,9 +69% Prix moyen de vente GNL ($/Mbtu) 13,1 x2,7 8,8 +82% Marge sur coûts variables - Raffinage Europe, MCV ($/t) 16,7 x3,6 10,5 -9% Résultat net ajusté part TotalEnergies(1) - en milliards de dollars (G$) 6,8 x5,2 18,1 x4,4 - en dollar par action 2,55 x5,5 6,68 x4,7 Résultat net part TotalEnergies (G$) 5,8 x6,6 16,0 ns EBITDA ajusté(1) (G$) 14,3 x2,7 42,3 x2 DACF(1) (G$) 9,8 +98% 30,7 +74% Flux de trésorerie d'exploitation (G$) 11,6 x2 30,4 x2,1

Ratio d'endettement(2) de 15,3% au 31 décembre 2021 contre 17,7% au 30 septembre 2021

Solde du dividende au titre de l'exercice 2021 de 0,66 €/action

Paris, le 10 février 2022 - Le Conseil d'administration de TotalEnergies SE, réuni le 9 février 2022 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes de la Compagnie pour l'exercice 2021. A cette occasion, Patrick Pouyanné a déclaré :

Au 4 ème trimestre, les prix du pétrole ont continué à s'apprécier, en hausse de 9% par rapport au trimestre précédent, tandis que les prix du gaz en Europe et en Asie, portés par la hausse de la demande, ont atteint des plus hauts historiques, dépassant les 30 $/Mbtu et tirant les prix de l'électricité européens à des niveaux records. Dans ce contexte, le modèle multi-énergies de TotalEnergies a démontré sa capacité à tirer pleinement parti de cet environnement très favorable, notamment dans le domaine du GNL et de l'électricité, avec un résultat net ajusté de 6,8 G$ et un cash-flow (DACF) de 9,8 G$.

Sur l'année 2021, la Compagnie a généré un cash-flow de 30,7 G$, en croissance de 13 G$ par rapport à 2020 et un EBITDA ajusté de 42,3 G$. La Compagnie enregistre un résultat net ajusté de 18,1 G$, soit une rentabilité des capitaux propres de 16,9% et une rentabilité des capitaux employés (ROACE) de près de 14% sur 2021, qui démontre la qualité de son portefeuille et de ses opérations. Le résultat net IFRS s'établit à 16 G$ (13,6 G€).

Le secteur integrated Gas, Renewables & Power (iGRP) réalise un résultat opérationnel net ajusté de 2,8 G$ et un cash-flow de 2,4 G$ sur le 4ème trimestre, portant les résultats et le cash-flow annuels à respectivement 6,2 G$ et 6,1 G$. Ces résultats historiques s'appuient sur le portefeuille GNL intégré à l'échelle mondiale, tirant parti des prix du pétrole et du gaz en hausse et de la surperformance des activités de négoce de gaz et de GNL. La stratégie de croissance rentable dans l'électricité et les renouvelables se poursuit avec plus de 10 GW de capacités brutes installées et plus de 6 millions de clients électricité à fin 2021.Cette activité électricité et renouvelables réalise sur l'année un EBITDA ajusté proportionnel de 1,4 G$, supérieur à l'objectif de 0,8 G$ car porté par les marchés de l'électricité au dernier trimestre. Début 2022, TotalEnergies a sécurisé 2 GW additionnels de projets dans l'éolien en mer avec l'attribution d'une concession en Écosse, dans le cadre de l'appel d'offres Scotwind.

Avec un résultat opérationnel net ajusté de 10,4 G$, l'Exploration-Production a bénéficié de la hausse des prix du pétrole et du gaz et est ainsi un fort contributeur au cash-flow net de la Compagnie avec 12,2 G$. En cohérence avec sa stratégie d'investissement dans des projets à coûts et émissions faibles, TotalEnergies a accru sa présence au Brésil en entrant dans les champs géants d'Atapu et de Sépia, lancé le projet de développement des ressources du lac Albert en Ouganda, tout en cédant des participations dans des actifs matures.

L'Aval affiche des résultats solides avec 3,5 G$ de résultat opérationnel net ajusté et un cash-flow de 5,5 G$, soit plus de 3 G$ de cash-flow net. Les marges élevées dans la pétrochimie et le retour aux résultats d'avant-crise du Marketing

Services malgré des volumes de ventes encore marqués par la Covid ont contrebalancé des marges de raffinage européennes qui sont restées faibles, compte tenu de la hausse du coût de l'énergie.

La Compagnie a maintenu la discipline sur les coûts avec des investissements nets de 13,3 G$, dont 25% dans les renouvelables et l'électricité. TotalEnergies enregistre ainsi un cash-flow net de 15,8 G$ sur l'année, permettant ainsi