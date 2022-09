TotalEnergies SE : Argentine : Lancement du projet gazier offshore de Fenix

Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce avoir approuvé la décision finale d’investissement (FID) pour le projet de développement gazier de Fenix, situé à 60 kilomètres des côtes de la Terre de Feu, au sud de l’Argentine.

La Compagnie, à travers sa filiale Total Austral, est opératrice du projet avec une participation de 37,5 %, en partenariat avec Wintershall DEA (37,5 %) et Pan American Sur (25 %).

Le développement du champ de Fenix comporte trois puits horizontaux, forés à partir d’une nouvelle plateforme automatisée implantée par 70 mètres de profondeur d’eau. Le gaz produit sera transporté par un gazoduc de 35 km jusqu’à la plateforme de Véga Pleyade, opérée par TotalEnergies, puis traité à terre sur les installations de Rio Cullen et de Cañadon Alfa, également opérées par la Compagnie. A sa mise en production, prévue début 2025, Fenix produira 10 millions de mètres cubes par jour de gaz naturel, soit 70 000 barils équivalent pétrole par jour. Ce développement représente un budget d’investissement d’environ 706 millions $.

« Le lancement de ce nouveau développement démontre la capacité de TotalEnergies à valoriser son portefeuille hydrocarbures grâce à des projets à faibles coûts techniques et faibles émissions, rapidement mis en production en tirant parti des synergies avec les installations existantes », a déclaré David Mendelson, directeur Amériques de TotalEnergies Exploration & Production. « Avec un démarrage en moins de deux ans et demi à compter de la FID, le projet Fenix contribuera à maintenir notre production en Terre de Feu et sécurisera ainsi l’approvisionnement du marché argentin en gaz. Avec une intensité carbone de 9 kg CO 2 /bep, il bénéficiera des technologies de la Compagnie pour réduire l’intensité carbone des installations, notamment la mise en place de parcs éoliens ou de systèmes de récupération de la chaleur. »

Le 18 avril 2022, les autorités argentines ont prolongé de 10 ans la concession CMA-1, dont fait partie Fenix, portant son échéance au 30 avril 2041. Fenix étant un nouveau projet gazier au large de la Terre de Feu, les autorités argentines lui ont également octroyé le régime fiscal spécial prévu aux termes de la loi 19640.

TotalEnergies en Argentine

Présente en Argentine depuis 1978, TotalEnergies est, à travers sa filiale Total Austral, la première compagnie internationale en termes de production de gaz, opérant environ 25 % de la production du pays, avec une quote‑part de production de 81 000 barils équivalents pétrole par jour en 2021.

En Terre de Feu, aux côtés de ses partenaires Wintershall DEA (37,5 %) et Pan American Sur (25 %), TotalEnergies (37,5 %) est opératrice de la concession de Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), qui comprend les champs onshore Ara et Cañadon Alfa, ainsi que les champs offshore Hidra, Kaus, Carina, Aries, Vega Pleyade et Fenix.

Dans le bassin de Neuquén à terre, la Compagnie opère cinq des neuf blocs dans lesquels elle détient une participation, lesquels couvrent plus de 1 200 km2 nets. Depuis 2018, TotalEnergies développe le gisement non conventionnel d’Aguada Pichana Este situé dans la formation Vaca Muerta.

La Compagnie est également présente dans le secteur Marketing & Services ainsi que dans la production d’électricité renouvelable via sa filiale Total Eren, avec une capacité opérée de 180 MW composée d’une centrale solaire et de deux parcs éoliens.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220919005336/fr/