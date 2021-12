TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 6 décembre au 10 décembre 2021 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 06.12.2021 603 615 43,4033 26 198 881,12 XPAR 06.12.2021 177 238 43,3827 7 689 070,60 CEUX 06.12.2021 58 781 43,4066 2 551 484,94 TQEX 06.12.2021 58 988 43,4080 2 560 551,10 AQEU 07.12.2021 594 000 44,1211 26 207 954,78 XPAR 07.12.2021 180 000 44,1219 7 941 949,92 CEUX 07.12.2021 54 998 44,1214 2 426 586,45 TQEX 07.12.2021 54 928 44,1212 2 423 487,63 AQEU 08.12.2021 712 638 44,1302 31 448 884,55 XPAR 08.12.2021 222 380 44,1455 9 817 076,96 CEUX 08.12.2021 27 000 44,0789 1 190 129,36 TQEX 08.12.2021 35 000 44,1103 1 543 860,96 AQEU 09.12.2021 702 068 43,8787 30 805 856,43 XPAR 09.12.2021 184 024 43,9152 8 081 453,89 CEUX 09.12.2021 31 000 43,9298 1 361 824,89 TQEX 09.12.2021 59 500 43,9017 2 612 152,34 AQEU 10.12.2021 591 690 44,1156 26 102 764,10 XPAR 10.12.2021 240 000 44,1202 10 588 850,40 CEUX 10.12.2021 30 000 44,1174 1 323 522,78 TQEX 10.12.2021 45 000 44,1074 1 984 834,13 AQEU Total 4 662 848 43,9348 204 861 177,31

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

