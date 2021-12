TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 20 décembre au 24 décembre 2021 :

Jour de la

transaction Volume total journalier

(en nombre de titres) Prix pondéré

moyen journalier

d'acquisition

(en EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 20.12.2021 591 971 42,9572 25 429 432,03 XPAR 20.12.2021 125 409 42,9690 5 388 703,58 CEUX 20.12.2021 - - - TQEX 20.12.2021 29 741 43,0443 1 280 181,36 AQEU 21.12.2021 603 280 44,0235 26 558 494,67 XPAR 21.12.2021 101 000 43,9752 4 441 495,30 CEUX 21.12.2021 - - - TQEX 21.12.2021 - - - AQEU 22.12.2021 415 195 44,4296 18 446 964,38 XPAR 22.12.2021 - - - CEUX 22.12.2021 - - - TQEX 22.12.2021 - - - AQEU 23.12.2021 516 271 45,0885 23 277 896,86 XPAR 23.12.2021 126 476 45,0826 5 701 864,01 CEUX 23.12.2021 27 000 45,0615 1 216 660,20 TQEX 23.12.2021 40 000 45,0893 1 803 570,72 AQEU 24.12.2021 127 054 45,1065 5 730 964,55 XPAR 24.12.2021 36 184 45,1087 1 632 213,45 CEUX 24.12.2021 7 258 45,0958 327 305,08 TQEX 24.12.2021 13 686 45,1064 617 325,99 AQEU Total 2 760 525 44,1413 121 853 072,18

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

