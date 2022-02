TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 14 février au 18 février 2022 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 14.02.2022 338 259 51,5544 17 438 751,97 XPAR 14.02.2022 135 000 51,5192 6 955 095,51 CEUX 14.02.2022 35 000 51,5141 1 802 992,63 TQEX 14.02.2022 35 000 51,5188 1 803 158,74 AQEU 15.02.2022 378 938 51,0023 19 326 723,58 XPAR 15.02.2022 120 000 50,9948 6 119 371,32 CEUX 15.02.2022 25 000 51,0827 1 277 066,93 TQEX 15.02.2022 25 000 51,0726 1 276 814,18 AQEU 16.02.2022 362 258 51,1831 18 541 484,18 XPAR 16.02.2022 115 000 51,1783 5 885 498,87 CEUX 16.02.2022 31 000 51,1783 1 586 527,77 TQEX 16.02.2022 31 000 51,1760 1 586 457,09 AQEU 17.02.2022 561 519 50,7551 28 499 961,98 XPAR 17.02.2022 - - - CEUX 17.02.2022 - - - TQEX 17.02.2022 - - - AQEU 18.02.2022 363 311 50,6210 18 391 161,77 XPAR 18.02.2022 120 000 50,6134 6 073 603,80 CEUX 18.02.2022 30 000 50,5830 1 517 488,59 TQEX 18.02.2022 30 000 50,5907 1 517 719,74 AQEU Total 2 736 285 51,0180 139 599 878,61

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

