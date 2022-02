TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 21 février au 25 février 2022 :

Jour de la transaction Volume total journalier

(en nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier d'acquisition

(en EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 21.02.2022 487 009 50,2703 24 482 094,38 XPAR 21.02.2022 49 938 50,1726 2 505 521,15 CEUX 21.02.2022 25 000 50,2449 1 256 121,95 TQEX 21.02.2022 25 000 50,2482 1 256 204,18 AQEU 22.02.2022 547 899 50,1917 27 499 957,58 XPAR 22.02.2022 - - - CEUX 22.02.2022 - - - TQEX 22.02.2022 - - - AQEU 23.02.2022 551 791 49,8376 27 499 964,52 XPAR 23.02.2022 - - - CEUX 23.02.2022 - - - TQEX 23.02.2022 - - - AQEU 24.02.2022 655 026 48,0896 31 499 944,22 XPAR 24.02.2022 - - - CEUX 24.02.2022 - - - TQEX 24.02.2022 - - - AQEU 25.02.2022 171 473 47,7741 8 191 976,31 XPAR 25.02.2022 - - - CEUX 25.02.2022 - - - TQEX 25.02.2022 - - - AQEU Total 2 513 136 49,4171 124 191 784,29

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

