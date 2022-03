TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 14 mars au 18 mars 2022 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 14.03.2022 663 041 45,8811 30 421 037,16 XPAR 14.03.2022 50 000 45,7974 2 289 872,25 CEUX 14.03.2022 25 000 45,7820 1 144 551,18 TQEX 14.03.2022 25 000 45,7799 1 144 497,20 AQEU 15.03.2022 679 414 44,9060 30 509 785,47 XPAR 15.03.2022 50 000 44,8911 2 244 557,45 CEUX 15.03.2022 25 000 44,9140 1 122 849,43 TQEX 15.03.2022 25 000 44,9117 1 122 792,05 AQEU 16.03.2022 664 250 45,8039 30 425 214,01 XPAR 16.03.2022 50 000 45,7482 2 287 408,40 CEUX 16.03.2022 25 000 45,7483 1 143 708,65 TQEX 16.03.2022 25 000 45,7457 1 143 641,73 AQEU 17.03.2022 663 057 45,8683 30 413 296,07 XPAR 17.03.2022 50 000 45,8674 2 293 370,95 CEUX 17.03.2022 25 000 45,8677 1 146 693,63 TQEX 17.03.2022 25 000 45,8656 1 146 638,93 AQEU 18.03.2022 705 358 45,5148 32 104 231,12 XPAR 18.03.2022 59 911 45,4873 2 725 187,89 CEUX 18.03.2022 34 863 45,4696 1 585 206,94 TQEX 18.03.2022 34 868 45,4664 1 585 323,38 AQEU Total 3 904 762 45,5853 177 999 863,86

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

