TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News :

Dans le cadre des autorisations consenties par les Assemblées générales ordinaires des 28 mai 2021 et 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 23 mai au 27 mai 2022 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 23.05.2022 771 816 52,7783 40 735 158,78 XPAR 23.05.2022 50 000 52,6466 2 632 327,85 CEUX 23.05.2022 25 000 52,6440 1 316 100,23 TQEX 23.05.2022 25 000 52,6553 1 316 381,25 AQEU 24.05.2022 615 704 52,5491 32 354 660,28 XPAR 24.05.2022 130 000 52,4803 6 822 442,64 CEUX 24.05.2022 65 000 52,4841 3 411 468,52 TQEX 24.05.2022 65 000 52,4829 3 411 388,37 AQEU 25.05.2022 734 725 53,9279 39 622 150,61 XPAR 25.05.2022 50 000 53,7687 2 688 432,95 CEUX 25.05.2022 25 000 53,7741 1 344 352,45 TQEX 25.05.2022 25 000 53,8013 1 345 032,23 AQEU 26.05.2022 721 921 54,7556 39 529 229,06 XPAR 26.05.2022 50 000 54,6999 2 734 996,35 CEUX 26.05.2022 25 000 54,7066 1 367 665,35 TQEX 26.05.2022 25 000 54,7235 1 368 087,70 AQEU 27.05.2022 551 589 54,8271 30 242 017,54 XPAR 27.05.2022 136 000 54,6607 7 433 860,78 CEUX 27.05.2022 67 000 54,6586 3 662 123,12 TQEX 27.05.2022 67 000 54,6564 3 661 978,33 AQEU Total 4 225 755 53,7182 226 999 854,37

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220530005405/fr/