TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 30 mai au 03 juin 2022 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 30.05.2022 531 003 55,0805 29 247 890,03 XPAR 30.05.2022 173 000 54,8768 9 493 690,55 CEUX 30.05.2022 85 000 54,8910 4 665 735,94 TQEX 30.05.2022 29 000 54,9187 1 592 642,82 AQEU 31.05.2022 424 156 55,6674 23 611 676,56 XPAR 31.05.2022 224 007 55,4991 12 432 180,62 CEUX 31.05.2022 94 767 55,4956 5 259 146,79 TQEX 31.05.2022 66 500 55,5934 3 696 961,70 AQEU 01.06.2022 422 989 54,8031 23 181 096,20 XPAR 01.06.2022 224 781 54,6013 12 273 332,34 CEUX 01.06.2022 99 773 54,6070 5 448 303,91 TQEX 01.06.2022 75 000 54,6296 4 097 216,33 AQEU 02.06.2022 661 064 53,8152 35 575 322,06 XPAR 02.06.2022 135 471 53,7941 7 287 545,07 CEUX 02.06.2022 22 946 53,7844 1 234 137,43 TQEX 02.06.2022 16 787 53,7907 902 983,67 AQEU 03.06.2022 369 546 54,2429 20 045 247,22 XPAR 03.06.2022 124 008 54,2434 6 726 611,27 CEUX 03.06.2022 63 908 54,2038 3 464 054,46 TQEX 03.06.2022 86 511 54,1856 4 687 648,38 AQEU Total 3 930 217 54,6849 214 923 423,35

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

