TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 13 juin au 17 juin 2022 :

Jour de la transaction Volume total journalier

(en nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier d'acquisition

(en EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 13.06.2022 598 427 53,7565 32 169 360,03 XPAR 13.06.2022 183 272 53,7443 9 849 829,23 CEUX 13.06.2022 45 715 53,8388 2 461 240,12 TQEX 13.06.2022 65 376 53,8299 3 519 183,74 AQEU 14.06.2022 597 853 54,0749 32 328 845,17 XPAR 14.06.2022 185 262 54,0494 10 013 298,69 CEUX 14.06.2022 56 523 54,0477 3 054 937,41 TQEX 14.06.2022 66 362 54,0495 3 586 834,71 AQEU 15.06.2022 614 199 53,6987 32 981 699,77 XPAR 15.06.2022 185 669 53,6957 9 969 621,53 CEUX 15.06.2022 45 833 53,6925 2 460 889,63 TQEX 15.06.2022 66 799 53,7016 3 587 214,34 AQEU 16.06.2022 743 848 52,1953 38 825 381,03 XPAR 16.06.2022 152 785 52,2833 7 988 097,02 CEUX 16.06.2022 34 159 52,2992 1 786 488,50 TQEX 16.06.2022 45 708 52,2907 2 390 101,72 AQEU 17.06.2022 707 163 51,2623 36 250 786,47 XPAR 17.06.2022 192 316 51,5271 9 909 482,25 CEUX 17.06.2022 44 257 51,5730 2 282 467,09 TQEX 17.06.2022 69 004 51,5432 3 556 690,13 AQEU Total 4 700 530 52,9669 248 972 448,57

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

