TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 15 août au 19 août 2022 :

Jour de la

transaction Volume total journalier

(en nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier d'acquisition (en EUR/action) Montant des

transactions (EUR) Code

identifiant

marché 15/08/22 584 481 50,859416 29 726 362,32 XPAR 15/08/22 215 000 50,819348 10 926 159,82 CEUX 15/08/22 45 000 50,823975 2 287 078,88 TQEX 15/08/22 80 000 50,754815 4 060 385,20 AQEU 16/08/22 628 017 51,573024 32 388 735,81 XPAR 16/08/22 214 320 51,588575 11 056 463,39 CEUX 16/08/22 48 874 51,580197 2 520 930,55 TQEX 16/08/22 78 226 51,566525 4 033 842,98 AQEU 17/08/22 635 056 51,365765 32 620 137,26 XPAR 17/08/22 213 888 51,360581 10 985 411,95 CEUX 17/08/22 46 662 51,352622 2 396 216,05 TQEX 17/08/22 77 853 51,355793 3 998 202,55 AQEU 18/08/22 627 359 52,387794 32 865 954,06 XPAR 18/08/22 212 358 52,385592 11 124 499,55 CEUX 18/08/22 50 185 52,407131 2 630 051,87 TQEX 18/08/22 64 613 52,303615 3 379 493,48 AQEU 19/08/22 626 888 52,830546 33 118 835,32 XPAR 19/08/22 206 411 52,840029 10 906 763,23 CEUX 19/08/22 49 108 52,841093 2 594 920,40 TQEX 19/08/22 63 954 52,842106 3 379 464,05 AQEU Total 4 768 253 51,8009 246 999 908,70

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220822005586/fr/