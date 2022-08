TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News :

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 22 août au 26 août 2022 :

Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action) Montant des transactions (EUR) Code identifiant marché 22/08/22 627 730 52,655010 33 053 129,43 XPAR 22/08/22 207 559 52,650322 10 928 048,18 CEUX 22/08/22 54 306 52,651067 2 859 268,84 TQEX 22/08/22 60 027 52,635331 3 159 541,01 AQEU 23/08/22 617 851 53,996917 33 362 049,17 XPAR 23/08/22 195 489 53,986234 10 553 714,90 CEUX 23/08/22 49 095 53,997832 2 651 023,56 TQEX 23/08/22 63 579 53,998918 3 433 197,21 AQEU 24/08/22 636 260 54,216039 34 495 496,97 XPAR 24/08/22 193 372 54,241381 10 488 764,33 CEUX 24/08/22 33 831 54,245889 1 835 192,67 TQEX 24/08/22 58 633 54,244710 3 180 530,08 AQEU 25/08/22 612 190 54,470145 33 346 078,07 XPAR 25/08/22 192 429 54,479184 10 483 374,90 CEUX 25/08/22 49 570 54,491775 2 701 157,29 TQEX 25/08/22 63 658 54,500124 3 469 368,89 AQEU 26/08/22 624 323 54,241446 33 864 182,29 XPAR 26/08/22 185 138 54,266132 10 046 723,15 CEUX 26/08/22 48 596 54,260202 2 636 828,78 TQEX 26/08/22 63 620 54,263413 3 452 238,34 AQEU Total 4 637 256 53,9112 249 999 908,05

