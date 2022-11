TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 14 au 18 novembre 2022 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 14/11/2022 728 518 57,217585 41 684 040,59 XPAR 14/11/2022 250 000 57,232156 14 308 039,00 CEUX 14/11/2022 40 000 57,248003 2 289 920,12 TQEX 14/11/2022 30 000 57,265765 1 717 972,95 AQEU 15/11/2022 761 026 57,372276 43 661 793,72 XPAR 15/11/2022 220 000 57,333283 12 613 322,26 CEUX 15/11/2022 40 000 57,310104 2 292 404,16 TQEX 15/11/2022 25 000 57,297315 1 432 432,88 AQEU 16/11/2022 750 893 58,481792 43 913 568,24 XPAR 16/11/2022 220 000 58,489930 12 867 784,60 CEUX 16/11/2022 30 000 58,516679 1 755 500,37 TQEX 16/11/2022 25 000 58,523612 1 463 090,30 AQEU 17/11/2022 565 637 57,788643 32 687 394,66 XPAR 17/11/2022 320 000 57,740881 18 477 081,92 CEUX 17/11/2022 101 000 57,728725 5 830 601,23 TQEX 17/11/2022 52 000 57,786466 3 004 896,23 AQEU 18/11/2022 531 166 58,356840 30 997 169,28 XPAR 18/11/2022 350 000 58,004452 20 301 558,20 CEUX 18/11/2022 75 000 58,004786 4 350 358,95 TQEX 18/11/2022 75 000 58,012083 4 350 906,23 AQEU Total 5 190 240 57,800764 299 999 835,87

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

