TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 21 au 25 novembre 2022 :

marché 21/11/2022 544 742 56,864090 30 976 258,11 XPAR 21/11/2022 240 000 56,923140 13 661 553,60 CEUX 21/11/2022 47 000 57,037260 2 680 751,22 TQEX 21/11/2022 47 000 57,051740 2 681 431,78 AQEU 22/11/2022 564 067 57,882670 32 649 704,02 XPAR 22/11/2022 220 000 57,845780 12 726 071,60 CEUX 22/11/2022 50 000 57,819300 2 890 965,00 TQEX 22/11/2022 30 000 57,773890 1 733 216,70 AQEU 23/11/2022 439 138 58,061920 25 497 195,42 XPAR 23/11/2022 150 000 58,030770 8 704 615,50 CEUX 23/11/2022 54 000 57,991480 3 131 539,92 TQEX 23/11/2022 46 000 57,970050 2 666 622,30 AQEU 24/11/2022 521 456 57,961710 30 224 481,45 XPAR 24/11/2022 153 000 57,940950 8 864 965,35 CEUX 24/11/2022 67 000 57,939280 3 881 931,76 TQEX 24/11/2022 35 000 57,959940 2 028 597,90 AQEU 25/11/2022 570 138 58,429730 33 313 009,40 XPAR 25/11/2022 130 000 58,444200 7 597 746,00 CEUX 25/11/2022 40 000 58,420850 2 336 834,00 TQEX 25/11/2022 30 000 58,412270 1 752 368,10 AQEU Total 3 978 541 57,810102 229 999 859,14

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

