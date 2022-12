TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 28 novembre au 2 décembre 2022 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 28/11/2022 475 483 57,349289 27 268 611,98 XPAR 28/11/2022 200 000 57,203106 11 440 621,20 CEUX 28/11/2022 60 000 57,177542 3 430 652,52 TQEX 28/11/2022 50 000 57,202123 2 860 106,15 AQEU 29/11/2022 531 847 58,721358 31 230 778,09 XPAR 29/11/2022 150 000 58,613861 8 792 079,15 CEUX 29/11/2022 50 000 58,635418 2 931 770,90 TQEX 29/11/2022 35 000 58,437703 2 045 319,61 AQEU 30/11/2022 521 167 59,904313 31 220 151,09 XPAR 30/11/2022 150 000 59,902297 8 985 344,55 CEUX 30/11/2022 40 000 59,931182 2 397 247,28 TQEX 30/11/2022 40 000 59,930700 2 397 228,00 AQEU 01/12/2022 374 133 59,725877 22 345 421,54 XPAR 01/12/2022 260 000 59,618464 15 500 800,64 CEUX 01/12/2022 80 000 59,595002 4 767 600,16 TQEX 01/12/2022 40 000 59,654176 2 386 167,04 AQEU 02/12/2022 556 247 58,742837 32 675 526,85 XPAR 02/12/2022 130 000 58,678213 7 628 167,69 CEUX 02/12/2022 23 000 58,614033 1 348 122,76 TQEX 02/12/2022 23 000 58,615293 1 348 151,74 AQEU Total 3 789 877 58,840925 222 999 868,94

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221205005487/fr/