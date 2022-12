TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 19 décembre au 23 décembre 2022 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier d'acquisition

(en EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 19/12/2022 541 693 57,008906 30 881 325,32 XPAR 19/12/2022 330 000 56,942051 18 790 876,83 CEUX 19/12/2022 131 000 56,914612 7 455 814,17 TQEX 19/12/2022 68 000 56,940146 3 871 929,93 AQEU 20/12/2022 767 427 57,147418 43 856 471,55 XPAR 20/12/2022 200 000 57,147943 11 429 588,60 CEUX 20/12/2022 50 000 57,140571 2 857 028,55 TQEX 20/12/2022 50 000 57,137522 2 856 876,10 AQEU 21/12/2022 709 702 58,504243 41 520 578,27 XPAR 21/12/2022 250 000 58,522449 14 630 612,25 CEUX 21/12/2022 70 000 58,518429 4 096 290,03 TQEX 21/12/2022 30 000 58,416476 1 752 494,28 AQEU 22/12/2022 758 923 59,488123 45 146 904,77 XPAR 22/12/2022 200 000 59,508784 11 901 756,80 CEUX 22/12/2022 70 000 59,517725 4 166 240,75 TQEX 22/12/2022 30 000 59,502960 1 785 088,80 AQEU 23/12/2022 556 957 59,129371 32 932 517,08 XPAR 23/12/2022 277 497 59,133142 16 409 269,51 CEUX 23/12/2022 74 655 59,124170 4 413 914,91 TQEX 23/12/2022 34 346 59,132890 2 030 978,24 AQEU Total 5 200 200 58,225945 302 786 556,74

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

