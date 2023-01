TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 27 décembre au 30 décembre 2022 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 27/12/2022 512 678 59,912264 30 715 699,68 XPAR 27/12/2022 268 777 59,892441 16 097 710,61 CEUX 27/12/2022 142 385 59,947629 8 535 643,16 TQEX 27/12/2022 37 000 59,905536 2 216 504,83 AQEU 28/12/2022 394 224 59,956955 23 636 470,63 XPAR 28/12/2022 300 000 59,713290 17 913 987,00 CEUX 28/12/2022 55 000 59,628863 3 279 587,47 TQEX 28/12/2022 70 000 59,570166 4 169 911,62 AQEU 29/12/2022 521 117 59,332826 30 919 344,29 XPAR 29/12/2022 200 000 59,294747 11 858 949,40 CEUX 29/12/2022 63 000 59,341350 3 738 505,05 TQEX 29/12/2022 25 000 59,325906 1 483 147,65 AQEU 30/12/2022 470 096 59,115481 27 789 951,16 XPAR 30/12/2022 250 000 59,109620 14 777 405,00 CEUX 30/12/2022 42 000 59,095690 2 482 018,98 TQEX 30/12/2022 33 000 59,109764 1 950 622,21 AQEU Total 3 384 277 59,559386 201 565 458,73

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230102005055/fr/