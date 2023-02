TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 6 février au 10 février 2023 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions (EUR) Code identifiant

marché 06/02/2023 390 653 56,062775 21 901 091,24 XPAR 06/02/2023 150 000 56,090339 8 413 550,85 CEUX 06/02/2023 25 000 56,086070 1 402 151,75 TQEX 06/02/2023 10 000 56,101378 561 013,78 AQEU 0702/2023 385 576 56,976332 21 968 706,19 XPAR 0702/2023 150 000 56,964357 8 544 653,55 CEUX 0702/2023 25 000 56,966998 1 424 174,95 TQEX 0702/2023 10 000 56,956196 569 561,96 AQEU 08/02/2023 385 164 56,827828 21 888 033,54 XPAR 08/02/2023 150 000 56,824782 8 523 717,30 CEUX 08/02/2023 25 000 56,838932 1 420 973,30 TQEX 08/02/2023 10 000 56,847877 568 478,77 AQEU 09/02/2023 384 911 57,497385 22 131 375,96 XPAR 09/02/2023 150 000 57,492173 8 623 825,95 CEUX 09/02/2023 25 000 57,497366 1 437 434,15 TQEX 09/02/2023 10 000 57,504758 575 047,58 AQEU 10/02/2023 299 344 59,051762 17 676 790,64 XPAR 10/02/2023 110 000 59,036470 6 494 011,70 CEUX 10/02/2023 15 000 58,979032 884 685,48 TQEX 10/02/2023 10 000 59,025841 590 258,41 AQEU Total 2 720 648 57,192087 155 599 537,05

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

