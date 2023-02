TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 13 février au 17 février 2023 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré

moyen journalier

d'acquisition

(en EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 13/02/2023 297 121 59,386015 17 644 832,16 XPAR 13/02/2023 110 000 59,338198 6 527 201,78 CEUX 13/02/2023 15 000 59,308536 889 628,04 TQEX 13/02/2023 10 000 59,370398 593 703,98 AQEU 14/02/2023 289 022 60,096429 17 369 190,10 XPAR 14/02/2023 110 000 60,088648 6 609 751,28 CEUX 14/02/2023 15 000 60,086308 901 294,62 TQEX 14/02/2023 10 000 60,102581 601 025,81 AQEU 15/02/2023 292 164 59,985100 17 525 486,76 XPAR 15/02/2023 110 000 59,972387 6 596 962,57 CEUX 15/02/2023 15 000 59,974919 899 623,79 TQEX 15/02/2023 10 000 59,973219 599 732,19 AQEU 16/02/2023 292 627 59,914185 17 532 508,21 XPAR 16/02/2023 110 000 59,922263 6 591 448,93 CEUX 16/02/2023 15 000 59,907077 898 606,16 TQEX 16/02/2023 10 000 59,919478 599 194,78 AQEU 17/02/2023 302 193 59,009280 17 832 191,35 XPAR 17/02/2023 110 000 59,042588 6 494 684,68 CEUX 17/02/2023 15 000 59,034440 885 516,60 TQEX 17/02/2023 10 000 59,024037 590 240,37 AQEU Total 2 148 127 59,671902 128 182 824,16

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

