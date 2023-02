TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 20 février au 24 février 2023 :

marché 20/02/2023 300 695 58,946782 17 725 002,61 XPAR 20/02/2023 110 000 58,957137 6 485 285,07 CEUX 20/02/2023 15 000 58,955419 884 331,29 TQEX 20/02/2023 10 000 58,955558 589 555,58 AQEU 21/02/2023 292 758 58,727275 17 192 879,57 XPAR 21/02/2023 120 000 58,726365 7 047 163,80 CEUX 21/02/2023 15 000 58,728402 880 926,03 TQEX 21/02/2023 10 000 58,729494 587 294,94 AQEU 22/02/2023 296 816 58,295751 17 303 111,63 XPAR 22/02/2023 120 000 58,299668 6 995 960,16 CEUX 22/02/2023 15 000 58,303129 874 546,94 TQEX 22/02/2023 10 000 58,298236 582 982,36 AQEU 23/02/2023 292 978 58,961127 17 274 313,07 XPAR 23/02/2023 120 000 58,966015 7 075 921,80 CEUX 23/02/2023 15 000 58,974516 884 617,74 TQEX 23/02/2023 10 000 58,966994 589 669,94 AQEU 24/02/2023 294 523 59,011440 17 380 226,34 XPAR 24/02/2023 120 000 59,011942 7 081 433,04 CEUX 24/02/2023 15 000 59,010712 885 160,68 TQEX 24/02/2023 10 000 59,010340 590 103,40 AQEU Total 2 192 770 58,788877 128 910 485,99

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

