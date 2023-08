Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2023 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 14 au 18 août 2023 :

marché 14/08/2023 279 658 56,821232 15 890 512,10 XPAR 14/08/2023 190 000 56,680025 10 769 204,75 CEUX 14/08/2023 35 000 56,741581 1 985 955,34 TQEX 14/08/2023 15 000 56,952657 854 289,86 AQEU 15/08/2023 322 854 56,305785 18 178 547,91 XPAR 15/08/2023 160 000 56,279303 9 004 688,48 CEUX 15/08/2023 30 000 56,326734 1 689 802,02 TQEX 15/08/2023 20 000 56,345416 1 126 908,32 AQEU 16/08/2023 343 718 56,223775 19 325 123,50 XPAR 16/08/2023 140 000 56,182021 7 865 482,94 CEUX 16/08/2023 30 000 56,178364 1 685 350,92 TQEX 16/08/2023 20 000 56,201880 1 124 037,60 AQEU 17/08/2023 393 036 56,612931 22 250 919,95 XPAR 17/08/2023 116 000 56,635652 6 569 735,63 CEUX 17/08/2023 21 000 56,576829 1 188 113,41 TQEX 17/08/2023 14 000 56,515320 791 214,48 AQEU 18/08/2023 307 780 56,582488 17 414 958,16 XPAR 18/08/2023 175 000 56,477991 9 883 648,43 CEUX 18/08/2023 27 000 56,482013 1 525 014,35 TQEX 18/08/2023 35 000 56,467927 1 976 377,45 AQEU Total 2 675 046 56,484967 151 099 885,57

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

