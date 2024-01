Communiqué officiel de TOTALENERGIES SE

Les principaux indicateurs, données financières estimées et éléments affectant les agrégats du quatrième trimestre de 2023 de TotalEnergies sont indiqués ci-dessous :

Principaux indicateurs 4T23 3T23 2T23 1T23 4T22 €/$ 1,08 1,09 1,09 1,07 1,02 Brent ($/b) 84,3 86,7 78,1 81,2 88,8 Prix moyen de vente liquides * (1) ($/b) 80,2 78,9 72,0 73,4 80,6 Prix moyen de vente gaz * (1) ($/Mbtu) 6,17 5,47 5,98 8,89 12,74 Prix moyen de vente GNL ** (1) ($/Mbtu) 10,28 9,56 9,84 13,27 14,83 Marge sur coûts variables, raffinage Europe *** ($/t) 50,1 95,1 42,7 87,8 73,6

* Ventes en $ / Ventes en volume pour les filiales consolidées.

** Ventes en $ / Ventes en volume pour les filiales consolidées et sociétés mises en équivalence.

*** Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de TotalEnergies en Europe (égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes).

(1) Ne prend pas en compte les activités de négoce de pétrole, de gaz et de GNL, respectivement.

Principaux éléments affectant les agrégats du trimestre

La production d’hydrocarbures est attendue aux environs de 2,45 Mbep/j (comme indiquée fin octobre), bénéficiant de la croissance des productions de GNL, compensant partiellement la cession des actifs dans les sables bitumineux au Canada, effective durant le trimestre. Compte tenu de cette cession, le taux de fiscalité de l’Exploration Production est attendu en hausse.

Les résultats de Integrated LNG vont refléter l’évolution positive des prix et des volumes de production.

Les résultats de Integrated Power sont prévus au-dessus de 500 M$, le cash-flow du quatrième trimestre bénéficiant en outre de distribution de dividendes de sociétés mises en équivalence.

Les résultats de l’Aval sont impactés par la baisse des marges de raffinage ainsi que par la faiblesse de la demande pétrochimique en Europe. En outre, le taux d’utilisation des raffineries est en baisse du fait de grands arrêts à Satorp et à Anvers et du redémarrage progressif de Port Arthur.

Sensibilités 2023*

Variation Impact estimé sur le

résultat opérationnel

net ajusté Impact estimé sur la

marge brute

d'autofinancement Dollar +/- 0,1 $ par € -/+ 0,1 G$ ~0 G$ Prix moyen de vente liquides ** +/- 10 $/b +/- 2,5 G$ +/- 3,0 G$ Prix du gaz européen - NBP / TTF +/- 2 $/Mbtu +/- 0,4 G$ +/- 0,4 G$ Marge sur coûts variables - raffinage Europe (MCV) +/- 10 $/t +/- 0,4 G$ +/- 0,5 G$

* Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4ème trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TotalEnergies de son portefeuille 2023. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie.

** Environnement Brent à 80 $/b.

Un nouvel indicateur de marché pour la marge du raffinage européen

A partir du 1T24, TotalEnergies introduira un nouvel indicateur de marché pour le raffinage européen, « Indicateur de marge de raffinage européen », qui remplacera la « Marge sur coûts variables, raffinage Europe ». Cet indicateur sera calculé sur la base de prix de marché publics ($/t) et d’une formule, détaillée ci-dessous, utilisant un panier de pétroles bruts, des rendements en produits pétroliers et des coûts variables représentatifs de l’outil de raffinage européen de TotalEnergies.

Reflétant ce changement, les données correspondant à l’année 2023 sont fournies ci-dessous.

4T23 3T23 2T23 1T23 Indicateur de marge de raffinage européen (ERM) ($/t) 52,6 100,6 40,1 90,7

La formule pourra être revue au pas annuel, en cas de changements des conditions de marché (par exemple des équilibres mondiaux entre offre et demande), dans l’évolution du CO 2 EU ETS ou encore du portefeuille de raffinage européen de TotalEnergies.

Références de Bruts NWE %massique Haute Teneur en Soufre

(Arab Light, Forties, Johan Sverdrup) 50,0% Basse Teneur en Soufre

(WTP, Ekofisk) 50,0% Références de Produits NWE %massique GPL 3,0% Naphta 7,0% Essences 20,0% Distillats 52,5% Fuel Lourd 12,0% Coûts Variables Gaz Naturel (TTF) -2,5% CO 2 (EU ETS) -7,0% Coûts hors énergie -8,0 €/t

