2T23 Variation

vs 2T22 1S23 Variation

vs 1S22 Résultat net part TotalEnergies (G$) 4,1 -28% 9,6 -9% Résultat net ajusté part TotalEnergies(1) - en milliards de dollars (G$) 5,0 -49% 11,5 -39% - en dollar par action 1,99 -47% 4,61 -35% EBITDA ajusté(1) (G$) 11,1 -41% 25,3 -30% DACF(1) (G$) 8,6 -37% 18,4 -28% Flux de trésorerie d'exploitation (G$) 9,9 -39% 15,0 -37% Ratio d'endettement(2) de 11,1% au 30 juin 2023 contre 11,5% au 31 mars 2023 Deuxième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2023 de 0,74 €/action Le Conseil d'administration de TotalEnergies SE, réuni le 26 juillet 2023 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes de la Compagnie pour le deuxième trimestre 2023. A cette occasion, Patrick Pouyanné a déclaré : « Dans un environnement de prix du pétrole et du gaz favorable quoiqu'en repli, TotalEnergies confirme sa capacité à délivrer des résultats solides, un cash-flow élevé et un retour à l'actionnaire attractif. La Compagnie affiche ainsi au deuxième trimestre un résultat net ajusté de 5,0 G$ et une rentabilité des capitaux employés moyens à 22%. TotalEnergies a généré un cash-flow de 8,5 G$ sur le trimestre et 18 G$ sur le semestre.

L’Exploration-Production génère un résultat opérationnel net ajusté de 2,3 G$ et un cash-flow de 4,4 G$. La production de 2,5 Mbep/j est en hausse de 2% par rapport au deuxième trimestre 2022, grâce à l’apport de nouveaux projets (Ikike au Nigeria, Mero 1 au Brésil, Bloc 10 en Oman) et de l’intégration de SARB and Umm Lulu aux Emirats.

Le secteur Integrated LNG affiche un cash-flow de 1,8 G$ bénéficiant de marges élevées capturées en 2022. Le résultat opérationnel net s’établit à 1,3 G$ reflétant la baisse des prix du GNL (10 $/Mbtu en moyenne sur le trimestre) et de moindres résultats de négoce dans des marchés moins volatils.

Le résultat opérationnel net ajusté et le cash-flow du secteur Integrated Power sont en hausse et atteignent respectivement 450 M$ et 491 M$ démontrant la capacité de la Compagnie à devenir un acteur intégré et profitable sur les marchés de l’électricité avec un ROACE de 10,1%. Le cash-flow de Integrated Power a ainsi atteint près de 1 G$ sur les six premiers mois de l’année 2023, plus que celui réalisé sur la totalité de l’année 2022.

L’Aval réalise un résultat opérationnel net ajusté résilient de 1,5 G$ et un cash-flow de 2,1 G$ reflétant la baisse des marges de raffinage.

Dans le cadre du déploiement de sa stratégie multi-énergies, la Compagnie a annoncé quatre opérations majeures ce trimestre :

- le lancement du projet multi-énergies GGIP en Irak,

- le lancement du projet RGLNG au Texas qui portera ses capacités d’export de GNL aux Etats-Unis à 15 Mt/an,

- la finalisation de l’acquisition à 100% de Total Eren dans l’électricité renouvelable,

-l’attribution des contrats EPC du projet pétrochimique Amiral en Arabie Saoudite.

Ces projets démontrent la capacité de TotalEnergies à saisir des opportunités lui permettant de déployer son modèle multi-énergies basé sur deux piliers : la production d’hydrocarbures (pétrole et GNL) à faibles coûts et faibles émissions, et le développement d’un modèle intégré profitable dans l’électricité.

Dans ce contexte favorable, le Conseil d’administration confirme pour 2023 une distribution aux actionnaires supérieure à 40% du cash-flow. Il a ainsi décidé la distribution d’un deuxième acompte sur dividende au titre de l’exercice 2023 d’un montant de 0,74 €/action, en augmentation de 7,25% sur un an, et a autorisé la Compagnie à poursuivre les rachats d’actions à hauteur de 2 G$ pour le troisième trimestre.» 1. Faits marquants(3) Stratégie multi-énergies Lancement de GGIP en Irak : projet multi-énergies majeur (combinant l’accès à la production de pétrole à faibles coûts et à faibles émissions du champ de Ratawi, la collecte et le traitement de gaz pour la génération d’électricité, une ferme solaire d’une capacité de 1 GW ainsi que la construction d’une usine de traitement d’eau de mer) pour le développement durable des ressources naturelles de la région de Bassorah

Accords avec SONATRACH pour accroître la production des champs de Tin Fouyé Tabankort, étendre à 2024 les livraisons en France de 2 Mt/an de GNL et développer des projets renouvelables en Algérie Amont Mise en production du champ de gaz à condensats Absheron, en Azerbaïdjan

Découverte de pétrole et de gaz sur le puits Ntokon du permis offshore OML 102, au Nigeria

Renouvellement pour 20 ans de la licence de production sur le block OML 130 au Nigéria

Exercice par ConocoPhillips de son droit de préemption sur Surmont, à la suite de l’annonce de la cession à Suncor de l’intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd

Signature de contrats de partage de production des blocs d’exploration 6 et 8, au Suriname

Signature d’un contrat de partage de production pour le bloc d’exploration Agua Marinha, au Brésil Aval Attribution des contrats d'ingénierie et construction (EPC) pour 11 G$ du projet Amiral en Arabie Saoudite

Réalignement avec INEOS de participations dans des actifs pétrochimiques, en France Integrated LNG Lancement du projet RGLNG au Texas: acquisition d’une participation de 16.67% dans la JV en charge du développement du projet d’une capacité de 17,5 Mt/an, prise d’une participation de 17.5% dans NextDecade, et signature d’un contrat d’enlèvement de 5,4 Mt/an pendant 20 ans

Livraison de la première cargaison de GNL au terminal de Dhamra LNG, en Inde

Signature de contrats de vente de GNL à IOCL en Inde pour dix ans et à ADNOC Gas pour trois ans Integrated Power Acquisition à 100% de Total Eren, un leader dans la production d’électricité renouvelable

Obtention de concessions maritimes pour développer deux fermes éoliennes d’une capacité totale de 3 GW en Allemagne

Obtention des autorisations environnementales pour développer 3 GW de projets solaires en Espagne

Contrat de vente d’électricité de 25 ans pour un projet éolien de 1 GW avec stockage, au Kazakhstan

Lancement à Anvers, en Belgique, d’un projet de stockage par batteries de 75 MWh Collaboration stratégique avec Petronas pour développer des projets d’énergies renouvelables en Asie-Pacifique et accord pour développer le projet solaire Pleasant Hills de 100 MW en Australie. Décarbonation et nouvelles molécules Partenariat avec TES pour développer une unité de production d’e-gaz à échelle industrielle aux États-Unis

Accord avec VNG sur l’approvisionnement en hydrogène vert de la raffinerie de Leuna, en Allemagne

Carburant aérien durable (SAF) : Doublement à 285 kt/an de la capacité de production de SAF de Grandpuits, en France

Biométhane: Prise d’une participation de 20% dans la start-up finlandaise Ductor Signature avec Saint-Gobain France d’un accord de vente de biométhane de 100 GWh sur 3 ans Construction à Grandpuits, en France, d’une unité de production d’une capacité de 80 GWh par an

2. Principales données financières issues des comptes consolidés de TotalEnergies(4) 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 En millions de dollars, sauf le taux d'imposition,

le résultat par action et le nombre d’actions 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 11 105 14 167 18 737 -41% EBITDA ajusté (5) 25 272 36 161 -30% 5 582 6 993 10 500 -47% Résultat opérationnel net ajusté des secteurs 12 575 19 958 -37% 2 349 2 653 4 719 -50% Exploration-Production 5 002 9 734 -49% 1 330 2 072 2 215 -40% Integrated LNG 3 402 5 348 -36% 450 370 340 +32% Integrated Power 820 258 x3,2 1 004 1 618 2 760 -64% Raffinage-Chimie 2 622 3 880 -32% 449 280 466 -4% Marketing & Services 729 738 -1% 662 1 079 1 944 -66% Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence 1 741 3 805 -54% 37,3% 41,4% 39,4% - Taux moyen d'imposition (6) 39,7% 39,0% - 4 956 6 541 9 796 -49% Résultat net ajusté part TotalEnergies 11 497 18 773 -39% 1,99 2,61 3,75 -47% Résultat net ajusté dilué par action (dollars) (7) 4,61 7,14 -35% 1,84 2,43 3,50 -47% Résultat net ajusté dilué par action (euros)* 4,27 6,53 -35% 2 448 2 479 2 592 -6% Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions) 2 460 2 602 -5% 4 088 5 557 5 692 -28% Résultat net part TotalEnergies 9 645 10 636 -9% 4 271 3 433 2 819 +51% Investissements organiques (8) 7 704 4 800 +60% 320 2 987 2 076 -85% Acquisitions nettes (9) 3 307 2 998 +10% 4 591 6 420 4 895 -6% Investissements nets (10) 11 011 7 798 +41% 8 485 9 621 13 233 -36% Marge brute d'autofinancement (11) 18 106 24 859 -27% 8 596 9 774 13 631 -37% Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF) (12) 18 371 25 626 -28% 9 900 5 133 16 284 -39% Flux de trésorerie d’exploitation 15 033 23 901 -37% * Taux de change moyen €-$ : 1,0887 au 2ème trimestre 2023, 1,0807 au 1er semestre 2023. 3. Principales données d’environnement, d’émissions de gaz à effet de serre et de production 3.1 Environnement* – prix de vente liquides et gaz, marge de raffinage 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 78,1 81,2 113,9 -31% Brent ($/b) 79,7 107,9 -26% 2,3 2,8 7,5 -69% Henry Hub ($/Mbtu) 2,5 6,1 -58% 10,5 16,1 22,2 -53% NBP ($/Mbtu) 13,3 27,2 -51% 10,9 16,5 27,0 -60% JKM ($/Mbtu) 13,7 29,1 -53% 72,0 73,4 102,9 -30% Prix moyen de vente liquides ($/b)

Filiales consolidées 72,7 96,3 -25% 5,98 8,89 11,01 -46% Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)

Filiales consolidées 7,48 11,65 -36% 9,84 13,27 13,96 -30% Prix moyen de vente GNL ($/Mbtu)

Filiales consolidées et sociétés mises en equivalence 11,59 13,77 -16% 42,7 87,8 145,7 -71% Marge sur coûts variables - Raffinage Europe, MCV ($/t)** 65,0 101,0 -36% * Les indicateurs sont indiqués en page 23.

** Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de TotalEnergies en Europe (égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes). 3.2 Émissions de gaz à effet de serre(13) 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Emissions Scope 1+2 (MtCO2e) 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 9,1 9,1 9,6 -6% Scope 1+2 des installations opérées (14) 18,2 19,3 -6% 7,9 7,6 8,1 -2% dont Oil & Gas 15,5 16,0 -3% 1,1 1,5 1,5 -27% dont CCGT 2,6 3,3 -21% 12,5 12,8 13,4 -7% Scope 1+2 périmètre patrimonial 25,3 27,4 -8% Emissions 2T23 et 1T23 estimées. Les émissions Scope 1+2 des installations opérées sont en baisse de 6% sur un an au deuxième trimestre 2023, en lien avec la baisse de l’utilisation des centrales électriques à gaz dans un contexte de moindre demande en Europe et compte-tenu de la baisse continue du torchage sur les installations Exploration-Production. 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Emissions de Méthane (ktCH4) 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 8 9 10 -19% Émissions de méthane des installations opérées 18 20 -13% 10 11 13 -22% Émissions de méthane périmètre patrimonial 21 24 -15% Émissions 2T23 et 1T23 estimées. Émissions Scope 3 (MtCO 2 e) 1S23 2022 Scope 3 Pétrole, Biocarburants et Gaz Monde (15) est. 180 389 3.3 Production* 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Production d'hydrocarbures 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 2 471 2 524 2 738 -10% Production d'hydrocarbures (kbep/j) 2 498 2 791 -10% 1 416 1 398 1 268 +12% Pétrole (y compris bitumes) (kb/j) 1 407 1 287 +9% 1 055 1 126 1 470 -28% Gaz (y compris Condensats et LGN associés) (kbep/j) 1 091 1 504 -27% 2 471 2 524 2 738 -10% Production d'hydrocarbures (kbep/j) 2 498 2 791 -10% 1 571 1 562 1 483 +6% Liquides (kb/j) 1 567 1 505 +4% 4 845 5 191 6 835 -29% Gaz (Mpc/j) 5 017 6 997 -28% 2 471 2 524 2 412 +2% Production d'hydrocarbures hors Novatek (kbep/j) 2 498 2 460 +2% * Production de la Compagnie = production de l’EP + production d’Integrated LNG. La production d’hydrocarbures a été de 2 471 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au deuxième trimestre 2023, en hausse de 2% sur un an (hors Novatek) en raison des éléments suivants : +4% lié à la montée en puissance de projets, notamment Ikike au Nigéria, Mero 1 au Brésil, Johan Sverdrup Phase 2 en Norvège et le Bloc 10 en Oman,

+1% lié à l’amélioration des conditions de sûreté au Nigéria et en Libye,

+1% d’effet prix,

-1% d’effet périmètre, notamment lié à la fin des licences d’exploitation de Bongkot en Thaïlande, à la sortie du champ de Termokarstovoye en Russie, partiellement compensées par le plein effet de l’entrée dans les champs en production de Sépia et Atapu au Brésil et dans la concession de SARB Umm Lulu aux Emirats Arabes Unis,

-3% lié au déclin naturel des champs. Par rapport au trimestre précédent, la production est en baisse de 2%, en lien avec l’augmentation des maintenances planifiées, notamment en Mer du Nord, ainsi que la fin des licences d’exploitation de Bongkot en Thaïlande, partiellement compensées par le plein effet de l’entrée dans la concession de SARB Umm Lulu aux Emirats Arabes Unis et la montée en puissance de projets, notamment Johan Sverdrup Phase 2 en Norvège. 4. Analyse des résultats des secteurs 4.1 Exploration-Production 4.1.1 Production 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Production d'hydrocarbures 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 2 033 2 061 2 276 -11% EP (kbep/j) 2 047 2 314 -12% 1 512 1 500 1 430 +6% Liquides (kb/j) 1 506 1 449 +4% 2 778 3 012 4 602 -40% Gaz (Mpc/j) 2 895 4 706 -38% 2 033 2 061 2 007 1% EP hors Novatek (kbep/j) 2 047 2 040 - 4.1.2 Résultats 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 En millions de dollars, sauf le taux moyen d'imposition 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 2 349 2 653 4 719 -50% Résultat opérationnel net ajusté* 5 002 9 734 -49% 149 135 287 -48% Quote-part du résultat net ajusté des

sociétés mises en équivalence 284 642 -56% 49,7% 57,1% 47,2% - Taux moyen d'imposition** 53,9% 47,1% - 2 424 2 134 1 873 +29% Investissements organiques 4 558 3 299 +38% 176 1 938 2 225 -92% Acquisitions nettes 2 114 2 541 -17% 2 600 4 072 4 098 -37% Investissements nets 6 672 5 840 +14% 4 364 4 907 7 383 -41% Marge brute d'autofinancement *** 9 271 14 686 -37% 4 047 4 536 8 768 -54% Flux de trésorerie d’exploitation *** 8 583 14 536 -41% * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).

*** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à 2 349 M$ au deuxième trimestre 2023 en baisse de 11% sur le trimestre, notamment en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz. La marge brute d’autofinancement s’est établie à 4 364 M$ au deuxième trimestre 2023 en baisse de 11% sur le trimestre, notamment en raison de la baisse des prix du gaz et du pétrole. 4.2 Integrated LNG 4.2.1 Production 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Production d'hydrocarbures pour le GNL 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 438 463 462 -5% Integrated LNG (kbep/j) 451 477 -6% 59 62 53 +11% Liquides (kb/j) 61 56 +7% 2 067 2 179 2 233 -7% Gaz (Mpc/j) 2 122 2 291 -7% 438 463 405 +8% Integrated LNG hors Novatek (kbep/j) 451 419 +8% 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 GNL (Mt) 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 11,0 11,0 11,7 -6% Ventes totales de GNL 22,0 24,9 -12% 3,6 4,0 4,1 -12% incl. Ventes issues des quotes-parts de production* 7,6 8,6 -12% 10,0 9,9 10,2 -2% incl. Ventes par TotalEnergies issues des quotes-parts de production et d'achats auprès de tiers 19,9 22,2 -10% * Les quotes-parts de production de la Compagnie peuvent être vendues par TotalEnergies ou par les joint-ventures. La production d’hydrocarbures pour le GNL est en hausse de 8% sur un an au deuxième trimestre 2023 et au premier semestre 2023, en lien avec la hausse de l’approvisionnement de NLNG du fait de l’amélioration des conditions de sécurité au Nigéria et du redémarrage de Snøhvit en Norvège au cours du 2ème trimestre 2022. Au deuxième trimestre 2023, les ventes totales de GNL baissent par rapport au deuxième trimestre 2022 en raison d’une moindre demande de GNL en Europe et sont stables par rapport au premier trimestre 2023 en lien avec le redémarrage de Freeport LNG. 4.2.2 Résultats 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 En millions de dollars 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 1 330 2 072 2 215 -40% Résultat opérationnel net ajusté* 3 402 5 348 -36% 432 786 1 192 -64% Quote-part du résultat net ajusté des

sociétés mises en équivalence 1 218 2 596 -53% 382 396 171 x2,2 Investissements organiques 779 110 x7,1 205 759 (36) ns Acquisitions nettes 964 (56) ns 587 1 155 135 x4,3 Investissements nets 1 743 54 x32,3 1 801 2 081 2 112 -15% Marge brute d'autofinancement ** 3 882 4 604 -16% 1 332 3 536 3 802 -65% Flux de trésorerie d’exploitation *** 4 868 6 021 -19% * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location, hors impact des contrats comptabilisés en juste valeur du secteur.

*** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Integrated LNG s’est établi à : 1 330 M$ au deuxième trimestre 2023 en baisse de 28% sur un an (hors Novatek) et de 36% sur le trimestre, principalement en raison de la baisse des prix du GNL sur les marchés spot et à terme,

3 402 M$ au premier semestre 2023 en baisse de 26% sur un an (hors Novatek), en raison de la baisse des prix et des ventes de GNL, ainsi que des résultats exceptionnels des activités de négoce au premier trimestre 2022. La marge brute d’autofinancement du secteur Integrated LNG s’est établie à : 1 801 M$ au deuxième trimestre 2023, en baisse de 15% sur un an (hors Novatek) et de 13% sur le trimestre, en raison de la baisse du prix moyen de vente du GNL, partiellement compensés par les marges élevées capturées en 2022 sur les cargos de GNL livrables en 2023,

3 882 M$ au premier semestre 2023, en baisse de 16% sur un an (hors Novatek) pour les mêmes raisons. 4.3 Integrated Power 4.3.1 Capacités, productions, clients et ventes 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Integrated Power 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 74,7 70,4 50,7 +47% Capacités brutes en portefeuille de génération électrique renouvelable (GW) (1),(2) 74,7 50,7 +47% 19,0 17,9 11,6 +63% dont capacités installées 19,0 11,6 +63% 5,7 6,2 5,2 +11% dont capacités en construction 5,7 5,2 +11% 50,0 46,3 33,9 +47% dont capacités en développement 50,0 33,9 +47% 46,9 44,4 38,4 +22% Capacités nettes en portefeuille de génération électrique renouvelable (GW) (2) 46,9 38,4 +22% 8,9 8,4 5,8 +53% dont capacités installées 8,9 5,8 +53% 3,9 4,0 3,7 +7% dont capacités en construction 3,9 3,7 +7% 34,1 32,0 28,9 +18% dont capacités en développement 34,1 28,9 +18% 5,8 5,8 5,8 - Capacités brutes installées de génération électrique à gaz (GW) (2) 5,8 5,8 - 4,3 4,3 4,3 - Capacités nettes installées de génération électrique à gaz (GW) (2) 4,3 4,3 - 8,2 8,4 7,7 +8% Production nette d'électricité (TWh) (3) 16,6 15,2 +9% 4,2 3,8 2,5 +69% dont à partir de sources renouvelables 8,1 4,7 +70% 6,0 6,0 6,2 -3% Clients électricité - BtB et BtC (Million) (2) 6,0 6,2 -3% 2,8 2,8 2,7 +1% Clients gaz - BtB et BtC (Million) (2) 2,8 2,7 +1% 11,5 15,5 12,3 -7% Ventes électricité - BtB et BtC (TWh) 27,0 28,6 -6% 19,2 37,3 19,1 - Ventes gaz - BtB et BtC (TWh) 56,4 54,1 +4% (1) Dont 20% des capacités brutes de Adani Green Energy Ltd à partir du premier trimestre 2021, 50% des capacités brutes de Clearway Energy Group à partir du troisième trimestre 2022 et 49% des capacités brutes de Casa dos Ventos à partir du premier trimestre 2023.

(2) Données à fin de période.

(3) Solaire, éolien, hydroélectricité et centrales à gaz à cycle combiné. La production nette d’électricité s’établit à : 8,2 TWh au deuxième trimestre 2023 en hausse de 8% sur un an, portée par la croissance de la production d’électricité de sources renouvelables et malgré la plus faible génération des capacités flexibles dans un contexte de moindre demande,

16,6 TWh au premier semestre 2023 en hausse de 9% sur un an, pour les mêmes raisons. La capacité brute installée de génération électrique renouvelable atteint 19 GW à la fin du deuxième trimestre 2023, en hausse de plus de 1 GW par rapport au trimestre précédent, dont 0,5 GW mis en service aux Etats-Unis et 0,3 GW mis en service sur le projet éolien en mer de Seagreen au Royaume-Uni. 4.3.2 Résultats 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 En millions de dollars 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 450 370 340 +32% Résultat opérationnel net ajusté* 820 258 x3,2 23 56 27 -15% Quote-part du résultat net ajusté des

sociétés mises en équivalence 79 53 +49% 753 577 170 x4,4 Investissements organiques 1 330 489 x2,7 (42) 519 (22) ns Acquisitions nettes 477 639 -25% 711 1 096 148 x4,8 Investissements nets 1 807 1 128 +60% 491 440 248 +98% Marge brute d'autofinancement ** 931 341 x2,7 2 284 (1 285) 168 x13,6 Flux de trésorerie d’exploitation *** 999 (1 736) ns * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location, hors impact des contrats comptabilisés en juste valeur du secteur et y compris les plus-values de cession de projets renouvelables.

*** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Hors appels de marges, classés dans l’activité Integrated LNG depuis la mise en place en 2022 d’une gestion centralisée. Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Integrated Power s’est établi à 450 M$ et la marge brute d’autofinancement à 491 M$ au deuxième trimestre 2023, en hausse de 22% et 12% respectivement sur le trimestre, grâce à la performance de son portefeuille intégré. 4.4 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services) 4.4.1 Résultats 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 En millions de dollars 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 1 453 1 898 3 226 -55% Résultat opérationnel net ajusté* 3 351 4 618 -27% 686 290 586 +17% Investissements organiques 976 878 +11% (19) (229) (91) ns Acquisitions nettes (248) (125) ns 667 61 495 +35% Investissements nets 728 753 -3% 2 085 2 189 3 548 -41% Marge brute d'autofinancement ** 4 274 5 444 -21% 2 588 (1 524) 4 106 -37% Flux de trésorerie d’exploitation ** 1 064 6 111 -83% * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. 4.5 Raffinage-Chimie 4.5.1 Volumes raffinés, production de produits pétrochimiques et taux d’utilisation 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Volumes raffinés et taux d’utilisation* 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 1 472 1 403 1 575 -7% Total volumes raffinés (kb/j) 1 437 1 448 -1% 364 357 395 -8% France 360 324 +11% 601 596 648 -7% Reste de l'Europe 598 627 -5% 507 450 532 -5% Reste du monde 479 497 -4% 82% 78% 88% - Taux d’utilisation sur bruts traités** 80% 81% - * Y compris les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services.

** Sur la base de la capacité de distillation en début d’année. 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Production de produits pétrochimiques et taux d'utilisation 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 1 157 1 295 1 206 -4% Monomères* (kt) 2 452 2 611 -6% 963 1 111 1 187 -19% Polymères (kt) 2 074 2 461 -16% 67% 75% 71% - Taux d’utilisation des vapocraqueurs ** 71% 78% - * Oléfines.

** Sur la base de la production d’oléfines issue des vapocraqueurs et de leurs capacités de production en début d’année. Les volumes raffinés sont : en baisse de 7% sur un an au deuxième trimestre 2023, notamment en raison de maintenances planifiées et d’arrêts non planifiés sur la raffinerie d’Anvers en Belgique ainsi que de limitations logistiques liées aux stocks élevés sur la raffinerie de Normandie en France,

en baisse de 1% sur un an au premier semestre 2023, les éléments précédents ayant été contrebalancés par le redémarrage de la raffinerie de Donges en France au deuxième trimestre 2022. Le taux d’utilisation sur bruts traités est en hausse sur un trimestre à 82% au deuxième trimestre 2023, compte-tenu de la fin des mouvements sociaux en France. La production de polymères est en baisse sur un an de 19% au deuxième trimestre 2023 et 16% au premier semestre 2023, en raison du ralentissement de la demande mondiale. 4.5.2 Résultats 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 En millions de dollars 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 1 004 1 618 2 760 -64% Résultat opérationnel net ajusté* 2 622 3 880 -32% 454 198 313 +45% Investissements organiques 652 510 +28% (15) 5 (34) ns Acquisitions nettes (10) (34) ns 439 203 279 +57% Investissements nets 642 476 +35% 1 329 1 733 2 963 -55% Marge brute d'autofinancement ** 3 062 4 396 -30% 1 923 (851) 3 526 -45% Flux de trésorerie d’exploitation ** 1 072 4 633 -77% * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie s’établit à : 1 004 M$ au deuxième trimestre 2023, en baisse de 38% sur un trimestre, en lien avec la baisse des marges de raffinage en Europe impactées en début de période par les exportations chinoises et la réorganisation plus rapide que prévue des flux russes à la suite de l’embargo européen, bien que soutenues sur la fin du trimestre par la hausse des exportations d’essence vers les Etats-Unis et la baisse des importations européennes de diesel en provenance de Chine,

2 622 M$ au premier semestre 2023, en baisse de 32% sur un an, pour les mêmes raisons. La marge brute d’autofinancement est de 1 329 M$ au deuxième trimestre 2023 et de 3 062 M$ au premier semestre 2023, en baisse de 55% et 30% respectivement sur un an, le deuxième trimestre 2022 ayant bénéficié de conditions exceptionnelles. 4.6 Marketing & Services 4.6.1 Ventes de produits pétroliers 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Ventes en kb/j* 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 1 397 1 360 1 477 -5% Total des ventes du Marketing & Services 1 379 1 464 -6% 799 757 817 -2% Europe 778 804 -3% 598 602 660 -9% Reste du monde 600 661 -9% * Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage. Les ventes de produits pétroliers sont en baisse sur un an de 5% au deuxième trimestre 2023 et 6% au premier semestre 2023, la baisse de la demande des clients industriels et professionnels en Europe et l’effet de périmètre lié à la cession de 50% de l’activité de distribution de carburants en Egypte ayant été partiellement compensés par la reprise de l’activité aviation. 4.6.2 Résultats 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 En millions de dollars 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 449 280 466 -4% Résultat opérationnel net ajusté* 729 738 -1% 232 92 273 -15% Investissements organiques 324 368 -12% (4) (234) (57) ns Acquisitions nettes (238) (91) ns 228 (142) 216 +6% Investissements nets 86 277 -69% 756 456 585 +29% Marge brute d'autofinancement ** 1 212 1 048 +16% 665 (673) 580 +15% Flux de trésorerie d’exploitation ** (8) 1 478 ns * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Marketing & Services s’élève à 449 M$ au deuxième trimestre 2023, en baisse de 4% sur un an, et à 729 M$ au premier semestre 2023, en léger retrait sur un an, en lien avec la baisse des ventes. La marge brute d’autofinancement est quant à elle en hausse de 29% sur un an à 756 M$ au deuxième trimestre 2023, et de 16% à 1 212 M$ au premier semestre, l’année 2022 ayant été négativement impactée par l’effet fiscal de la hausse des prix sur la valorisation des stocks de produits pétroliers. 5. Résultats de TotalEnergies 5.1 Résultat opérationnel net ajusté des secteurs Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint : 5 582 M$ au deuxième trimestre 2023, contre 6 993 M$ au premier trimestre 2023, en raison de la baisse des prix du gaz et des marges de raffinage,

12 575 M$ au premier semestre 2023, contre 19 958 M$ un an auparavant, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz ainsi que des marges de raffinage. 5.2 Résultat net ajusté part TotalEnergies Le résultat net ajusté part TotalEnergies s’est établi à 4 956 M$ au deuxième trimestre 2023 contre 6 541 M$ au premier trimestre 2023, en raison de la baisse des prix du gaz et des marges de raffinage. Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur(16). Les éléments d’ajustement du résultat net(17) représentent un montant de -868 M$ au deuxième trimestre 2023, constitués principalement de : -0,5 G$ de dépréciations et provisions exceptionnelles, notamment sur des actifs amont au Kenya et le projet éolien offshore de Yunlin à Taiwan,

-0,4 G$ d’effet de stock. Le taux moyen d’imposition de TotalEnergies est de : 37,3% au deuxième trimestre 2023 contre 41,4% au premier trimestre 2023, en raison notamment d’un moindre taux d’imposition de l’Exploration-Production lié à la baisse des prix,

39,7% au premier semestre 2023 contre 39,0% au premier semestre 2022, notamment en raison de l’augmentation du taux d’imposition de l’Exploration-Production, liée notamment à l’Energy Profits Levy au Royaume-Uni. 5.3 Résultat net ajusté par action Le résultat net ajusté dilué par action s’est établi à : 1,99 $ au deuxième trimestre 2023, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 448 millions, contre 2,61 $ au premier trimestre 2023,

4,61 $ au premier semestre 2023, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 460 millions, contre 7,14 $ un an plus tôt. Au 30 juin 2023, le nombre d’actions dilué était de 2 443 millions. Dans le cadre de sa politique de retour à l’actionnaire, TotalEnergies a procédé au rachat de : 32,8 millions d’actions au deuxième trimestre 2023 en vue de leur annulation, pour un montant de 2 G$, 65,0 millions d’actions au premier semestre 2023 en vue de leur annulation, pour un montant de 4 G$. 5.4 Acquisitions - cessions Les acquisitions ont représenté : 482 M$ au deuxième trimestre 2023, notamment lié à la prise de participation de 9,375% dans le projet GNL NFS au Qatar, le renouvellement de la licence OML130 au Nigéria, et l’acquisition d’une première tranche de 5,06 % dans NextDecade en lien avec le lancement du projet RGLNG aux Etats-Unis, 3 738 M$ au premier semestre 2023, notamment lié aux éléments ci-dessus ainsi que l’acquisition de 20% dans la concession de SARB and Umm Lulu aux Emirats Arabes Unis, la prise de participation de 6,25% dans le projet GNL NFE au Qatar, et la prise d’une participation de 34% dans une joint-venture avec Casa dos Ventos au Brésil. Les cessions ont représenté : 162 M$ au deuxième trimestre 2023, notamment lié à la cession de titres Maxeon,

431 M$ au premier semestre 2023, notamment lié à l’élément ci-dessus ainsi que la cession de 50% de la filiale Marketing & Services en Egypte. 5.5 Cash-flow net Le cash-flow net(18) de TotalEnergies ressort à : 3 894 M$ au deuxième trimestre 2023 contre 3 201 M$ le trimestre précédent, compte tenu de la baisse de 1 136 M$ de la marge brute d’autofinancement et de la baisse de 1 829 M$ des investissements nets à 4 591 M$ au deuxième trimestre 2023,

7 095 M$ au premier semestre 2023 contre 17 061 M$ un an auparavant, compte tenu de la baisse de 6 753 M$ de la marge brute d’autofinancement et de la hausse de 3 213 M$ des investissements nets à 11 011 M$ au premier semestre 2023. Au deuxième trimestre 2023, le flux de trésorerie d’exploitation de 9 900 M$, comparé à une marge brute d’autofinancement de 8 485 M$, est impacté positivement par une diminution du besoin de fonds de roulement de 1,5 G$ portée principalement par la diminution des stocks, la saisonnalité de l’activité de fourniture de gaz et d’électricité, et partiellement compensée par la diminution des dettes fiscales et le rythme de paiement des impôts notamment du secteur Exploration-Production. 5.6 Rentabilité La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 25,2% sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. En millions de dollars Période du 1er juillet 2022 Période du 1er avril 2022 Période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au 31 mars 2023 au 30 juin 2022 Résultat net ajusté 29 351 34 219 30 716 Capitaux propres retraités moyens 116 329 115 233 113 333 Rentabilité des capitaux propres (ROE) 25,2% 29,7% 27,1% La rentabilité des capitaux employés moyens(19) s’est établie à 22,4% sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. En millions de dollars Période du 1er juillet 2022 Période du 1er avril 2022 Période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au 31 mars 2023 au 30 juin 2022 Résultat opérationnel net ajusté 30 776 35 712 32 177 Capitaux mis en œuvre moyens au coût de remplacement 137 204 140 842 139 377 ROACE 22,4% 25,4% 23,1% 6. Comptes sociaux de TotalEnergies SE Le résultat de TotalEnergies SE, société mère, s’établit à 7 040 millions d’euros au premier semestre 2023, contre 3 702 millions d’euros au premier semestre 2022. 7. Sensibilités sur l’année 2023* Variation Impact estimé sur le

résultat opérationnel

net ajusté Impact estimé sur la

marge brute

d'autofinancement Dollar +/- 0,1 $ par € -/+ 0,1 G$ ~0 G$ Prix moyen de vente liquides ** +/- 10 $/b +/- 2,5 G$ +/- 3,0 G$ Prix du gaz européen - NBP / TTF +/- 2 $/Mbtu +/- 0,4 G$ +/- 0,4 G$ Marge sur coûts variables - raffinage Europe (MCV) +/- 10 $/t +/- 0,4 G$ +/- 0,5 G$ * Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4ème trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TotalEnergies de son portefeuille 2023. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie. ** Environnement Brent à 80 $/b. 8. Perspectives Les prix du pétrole restent soutenus autour de 75 $/b depuis plusieurs mois compte tenu de l’action de l’OPEP+. La demande de produits pétroliers devrait être soutenue par la période estivale et la reprise mondiale du transport aérien. Les prix du gaz européen se situent autour de 10 $/Mbtu en raison des niveaux élevés de stockage de gaz naturel en Europe. La reprise de la demande en Asie et la tension sur les capacités d’approvisionnement en Europe soutiennent les prix sur le marché à terme à plus de 15 $/Mbtu pour l'hiver 2023/2024. Compte tenu de l'évolution des prix du pétrole et du gaz ces derniers mois et de l'effet de décalage sur les formules de prix, TotalEnergies anticipe que son prix moyen de vente du GNL devrait se situer entre 9 et 10 $/Mbtu au troisième trimestre 2023. Pour le troisième trimestre 2023, TotalEnergies anticipe une production d'hydrocarbures d'environ 2,5 Mbep/j, compte tenu notamment du démarrage du champs d’Absheron en Azerbaïdjan. Le taux d'utilisation des raffineries devrait se maintenir au-dessus de 80%. La Compagnie confirme sa guidance en matière d’investissements nets pour l’année 2023 entre 16 et 18 G$, dont 5 G$ dans les énergies bas-carbone. * * * * Pour écouter en direct la présentation en anglais de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, et de Jean-Pierre Sbraire, Directeur Financier, qui se tient ce jour à 12h (heure de Paris) avec les analystes financiers, vous pouvez consulter les informations fournies sur le site de la Compagnie totalenergies.com ou composer le +33 (0) 1 70 91 87 04. L’enregistrement de cette conférence sera disponible sur le site de la Compagnie totalenergies.com à l’issue de l’événement. * * * * 9. Principales données opérationnelles des secteurs 9.1 Production de la Compagnie (Exploration-Production + Integrated LNG) 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Production combinée liquides/gaz

par zone géographique (kbep/j) 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 537 583 907 -41% Europe et Asie centrale 559 933 -40% 481 494 460 +5% Afrique 488 479 +2% 767 718 680 +13% Moyen-Orient et Afrique du Nord 743 675 +10% 443 441 420 +5% Amériques 442 403 +10% 243 288 271 -10% Asie Pacifique 266 301 -12% 2 471 2 524 2 738 -10% Production totale 2 498 2 791 -10% 338 344 690 -51% dont filiales mises en équivalence 341 702 -51% 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Production de liquides

par zone géographique (kb/j) 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 227 235 267 -15% Europe et Asie centrale 231 283 -18% 359 371 351 +2% Afrique 365 362 +1% 615 578 546 +13% Moyen-Orient et Afrique du Nord 596 542 +10% 268 263 231 +16% Amériques 266 216 +23% 102 116 88 +16% Asie Pacifique 109 102 +6% 1 571 1 562 1 483 +6% Production totale 1 567 1 505 +4% 153 150 201 -24% dont filiales mises en équivalence 152 206 -26% 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Production de gaz

par zone géographique (Mpc/j) 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 1 671 1 879 3 440 -51% Europe et Asie centrale 1 774 3 498 -49% 610 615 545 +12% Afrique 612 594 +3% 834 772 742 +12% Moyen-Orient et Afrique du Nord 803 734 +9% 976 994 1 063 -8% Amériques 985 1 052 -6% 754 931 1 045 -28% Asie Pacifique 843 1 119 -25% 4 845 5 191 6 835 -29% Production totale 5 017 6 997 -28% 1 004 1 054 2 633 -62% dont filiales mises en équivalence 1 029 2 673 -62% 9.2 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services) 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Ventes de produits raffinés

par zone géographique (kb/j) 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 1 709 1 600 1 814 -6% Europe* 1 655 1 724 -4% 599 667 734 -18% Afrique 633 747 -15% 918 849 922 - Amériques 883 849 +4% 665 623 705 -6% Reste du monde 644 618 +4% 3 892 3 739 4 176 -7% Total des ventes* 3 815 3 939 -3% 424 387 409 +4% dont ventes massives raffinage 405 409 -1% 2 070 1 992 2 290 -10% dont négoce international* 2 031 2 065 -2% * Donnée 1T23 retraitée 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 Production de produits pétrochimiques* (kt) 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 1 026 1 047 1 023 - Europe 2 073 2 282 -9% 619 607 603 +3% Amériques 1 226 1 240 -1% 475 753 768 -38% Moyen-Orient et Asie 1 228 1 549 -21% * Oléfines, Polymères. 9.3 Renouvelables 2T23 1T23 Capacités brutes installées de génération électrique renouvelable (GW) (1),(2) Solaire Eolien

terrestre Eolien en mer Autres Total Solaire Eolien

terrestre Eolien

en mer Autres Total France 0,8 0,6 0,0 0,1 1,6 0,8 0,6 0,0 0,2 1,5 Reste de l'Europe 0,2 1,1 0,8 0,0 2,1 0,2 1,1 0,5 0,0 1,8 Afrique 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 Moyen Orient 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 Amérique du Nord 3,5 2,1 0,0 0,1 5,6 3,0 2,1 0,0 0,1 5,1 Amérique du Sud 0,4 1,0 0,0 0,0 1,4 0,4 0,9 0,0 0,0 1,3 Inde 5,1 0,4 0,0 0,0 5,5 5,0 0,4 0,0 0,0 5,4 Asie Pacifique 1,4 0,0 0,1 0,0 1,5 1,3 0,0 0,1 0,0 1,5 Total 12,5 5,2 1,0 0,3 19,0 12,0 5,0 0,7 0,3 17,9 2T23 1T23 Capacités brutes en construction de génération électrique renouvelable (GW) (1),(2) Solaire Eolien

terrestre Eolien

en mer Autres Total Solaire Eolien

terrestre Eolien en mer Autres Total France 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,4 Reste de l'Europe 0,1 0,0 0,3 0,0 0,5 0,1 0,0 0,6 0,0 0,7 Afrique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Moyen Orient 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amérique du Nord 2,8 0,1 0,0 0,5 3,4 2,7 0,1 0,0 0,5 3,4 Amérique du Sud 0,1 0,2 0,0 0,0 0,3 0,1 0,6 0,0 0,0 0,7 Inde 0,4 0,1 0,0 0,0 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,5 Asie Pacifique 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 Total 3,8 0,5 0,9 0,6 5,7 3,6 0,9 1,2 0,5 6,2 2T23 1T23 Capacités brutes en développement de génération électrique renouvelable (GW) (1),(2) Solaire Eolien

terrestre Eolien

en mer Autres Total Solaire Eolien

terrestre Eolien

en mer Autres Total France 1,0 0,6 0,0 0,0 1,6 0,9 0,2 0,0 0,0 1,2 Reste de l'Europe 5,4 0,4 4,4 0,1 10,3 3,6 0,4 4,4 0,1 8,4 Afrique 0,6 0,3 0,0 0,1 1,0 0,7 0,3 0,0 0,1 1,1 Moyen Orient 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Amérique du Nord 9,0 3,2 4,1 5,1 21,3 10,7 2,8 4,1 4,5 22,1 Amérique du Sud 1,6 1,6 0,0 0,4 3,6 1,3 0,5 0,0 0,0 1,8 Inde 4,2 0,1 0,0 0,0 4,3 4,6 0,2 0,0 0,0 4,8 Asie Pacifique 3,2 0,4 2,9 0,9 7,5 2,4 0,4 2,9 0,7 6,4 Total 25,5 6,6 11,4 6,5 50,0 24,7 4,8 11,4 5,4 46,3 (1) Dont 20% des capacités brutes de Adani Green Energy Ltd, 50% des capacités brutes de Clearway Energy Group, et 49% des capacités brutes de Casa dos Ventos.

(2) Données à fin de période. 10. Éléments d’ajustement du résultat net part TotalEnergies 2T23 1T23 2T22 En millions de dollars 1S23 1S22 (377) (159) (4 546) Eléments non-récurrents du résultat net (part TotalEnergies) (536) (9 539) - 203 - Plus ou moins value de cession 203 - (5) - (8) Charges de restructuration (5) (11) (469) (60) (3 719) Dépréciations et provisions exceptionnelles (529) (8 780) 97 (302) (819) Autres éléments (205) (748) (380) (391) 993 Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d’impôt (771) 2 033 (111) (434) (551) Effet des variations de juste valeur (545) (631) (868) (984) (4 104) Total des éléments d’ajustement du résultat net (1 852) (8 137) 11. Réconciliation de l’EBITDA ajusté avec les états financiers consolidés 11.1 Tableau de passage du résultat net part TotalEnergies à l’EBITDA ajusté 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 En millions de dollars 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 4 088 5 557 5 692 -28% Résultat net part TotalEnergies 9 645 10 636 -9% 868 984 4 104 -79% Moins: éléments d'ajustement du résultat net part TotalEnergies 1 852 8 137 -77% 4 956 6 541 9 796 -49% Résultat net ajusté part TotalEnergies 11 497 18 773 -39% Éléments ajustés 61 74 89 -31% Plus: intérêts ne conférant pas le contrôle 135 165 -18% 2 715 4 090 5 274 -49% Plus: charge / (produit) d'impôt 6 805 9 998 -32% 2 959 3 026 3 038 -3% Plus: amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers 5 985 6 186 -3% 92 99 98 -6% Plus: amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles 191 194 -2% 724 710 572 +27% Plus: coût de l'endettement financier brut 1 434 1 034 +39% (402) (373) (130) ns Moins: produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (775) (189) ns 11 105 14 167 18 737 -41% EBITDA Ajusté 25 272 36 161 -30% 11.2 Tableau de passage des produits des ventes à l’EBITDA ajusté et au résultat net part TotalEnergies 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 En millions de dollars 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 Éléments ajustés 51 458 58 309 70 460 -27% Produits des ventes 109 767 134 398 -18% (33 379) (37 479) (46 023) ns Achats, nets de variation de stocks (70 858) (86 785) ns (7 754) (7 752) (7 620) ns Autres charges d'exploitation (15 506) (15 029) ns (62) (94) (117) ns Charges d'exploration (156) (253) ns 116 77 429 -73% Autres produits 193 550 -65% (164) (38) (431) ns Autres charges hors amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles (202) (604) ns 401 248 231 +74% Autres produits financiers 649 350 +85% (173) (183) (136) ns Autres charges financières (356) (271) ns 662 1 079 1 944 -66% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 1 741 3 805 -54% 11 105 14 167 18 737 -41% EBITDA Ajusté 25 272 36 161 -30% Éléments ajustés (2 959) (3 026) (3 038) ns Moins: amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (5 985) (6 186) ns (92) (99) (98) ns Moins: amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles (191) (194) ns (724) (710) (572) ns Moins: coût de l'endettement financier brut (1 434) (1 034) ns 402 373 130 x3,1 Plus: produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 775 189 x4,1 (2 715) (4 090) (5 274) ns Moins: produit (charge) d'impôt (6 805) (9 998) ns (61) (74) (89) ns Moins: intérêts ne conférant pas le contrôle (135) (165) ns (868) (984) (4 104) ns Plus: éléments d'ajustements part TotalEnergies (1 852) (8 137) ns 4 088 5 557 5 692 -28% Résultat net part TotalEnergies 9 645 10 636 -9% 12. Investissements – Désinvestissements 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 En millions de dollars 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 4 271 3 433 2 819 +51% Investissements organiques ( a ) 7 704 4 800 +60% 328 205 98 x3,3 dont exploration capitalisée 533 212 x2,5 366 374 277 +32% dont augmentation des prêts non courants 740 511 +45% (84) (229) (174) ns dont remboursement des prêts non courants,

hors remboursement organique de prêts SME (313) (609) ns - - (190) -100% dont variation de dette de projets renouvelables

quote-part TotalEnergies - (190) -100% 482 3 256 2 464 -80% Acquisitions ( b ) 3 738 3 864 -3% 162 269 388 -58% Cessions ( c ) 431 866 -50% (35) (3) 176 ns dont variation de dette de projets renouvelables quote-part

partenaire et plus-value de cession (38) 174 ns 320 2 987 2 076 -85% Acquisitions nettes 3 307 2 998 +10% 4 591 6 420 4 895 -6% Investissements nets ( a + b - c ) 11 011 7 798 +41% - - - ns Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle ( d ) - - ns (18) 6 (238) ns Remboursement organique de prêts SME ( e ) (12) (725) ns (35) (3) 366 ns Variation de dettes de projets renouvelables ( f ) * (38) 364 ns 64 60 37 +73% Capex liés aux contrats de location capitalisés (g) 124 73 +70% 1 1 4 -75% Dépenses liées aux crédits carbone (h) 2 4 -50% 4 473 6 362 4 982 -10% Flux de trésorerie d'investissement ( a + b - c + d + e + f - g - h ) 10 835 7 360 +47% * Variation de dette de projets renouvelables quote-part TotalEnergies et quote-part partenaire. 13. Cash-flow 2T23 1T23 2T22 2T23

vs

2T22 En millions de dollars 1S23 1S22 1S23

vs

1S22 9 900 5 133 16 284 -39% Flux de trésorerie d’exploitation 15 033 23 901 -37% 1 720 (3 989) 2 161 -20% Moins Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement ** (2 269) (2 614) ns (252) (502) 1 151 ns Moins Effet de stock (754) 2 406 ns (35) (3) (23) ns Moins Plus-value de cession de projets renouvelables (38) (25) ns (18) 6 (238) ns Moins Remboursement organique de prêts SME (12) (725) ns 8 485 9 621 13 233 -36% = Marge brute d'autofinancement ( a ) * 18 106 24 859 -27% (112) (153) (399) ns Frais financiers (265) (767) ns 8 596 9 774 13 631 -37% Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF) 18 371 25 626 -28% 4 271 3 433 2 819 +51% Investissements organiques ( b ) 7 704 4 800 +60% 4 214 6 188 10 414 -60% Cash flow après investissements organiques,

hors acquisitions cessions ( a - b ) 10 402 20 059 -48% 4 591 6 420 4 895 -6% Investissements nets ( c ) 11 011 7 798 +41% 3 894 3 201 8 338 -53% Cash flow net ( a - c ) 7 095 17 061 -58% * La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement, hors impact des contrats compatibilisés en juste valeur des secteurs Integrated LNG et Integrated Power, et y compris les plus-values de cession de projets renouvelables. Les chiffres historiques ont été retraités pour annuler l’impact des contrats comptabilisés en juste valeur des secteurs Integrated LNG et Integrated Power.

** La variation du besoin en fonds de roulement est présentée hors impact des contrats comptabilisés en juste valeur des secteurs Integrated LNG et Integrated Power. 14. Ratio d’endettement En millions de dollars 30/06/2023 31/03/2023 30/06/2022 Dettes financières courantes (1) 13 980 16 280 14 589 Autres passifs financiers courants 443 597 401 Actifs financiers courants (1),(2) (6 397) (7 223) (7 697) Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés (1) (41) (38) (14) Dettes financières non courantes (1) 33 387 34 820 39 233 Actifs financiers non courants (1) (1 264) (1 101) (692) Total trésorerie et équivalents de trésorerie (25 572) (27 985) (32 848) Dette nette (a) 14 536 15 350 12 972 Capitaux propres – part TotalEnergies 113 682 115 581 116 688 Intérêts minoritaires (ne conférant pas le contrôle) 2 770 2 863 3 309 Capitaux propres (b) 116 452 118 444 119 997 Ratio d'endettement = a / (a + b) 11,1% 11,5% 9,8% Dette nette de location (c ) 8 090 8 131 7 963 Ratio d'endettement y compris dette nette de location (a+c)/(a+b+c) 16,3% 16,5% 14,9% (1) Hors créances et dettes de location.

(2) Y compris appels de marges initiales (initial margins) versés dans le cadre des activités de la Compagnie sur les marchés organisés. 15. Rentabilité des capitaux employés moyens(20) Période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 En millions de dollars Exploration-

Production Integrated

LNG Integrated

Power Raffinage-

Chimie Marketing & Services Compagnie Résultat opérationnel net ajusté 12 747 9 223 1 537 6 044 1 541 30 776 Capitaux mis en œuvre au 30/06/2022* 70 248 41 606 12 568 7 958 7 475 137 035 Capitaux mis en œuvre au 30/06/2023* 68 530 34 598 17 804 9 698 8 796 137 372 ROACE 18,4% 24,2% 10,1% 68,5% 18,9% 22,4% Période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 En millions de dollars Exploration-

Production Integrated

LNG Integrated

Power Raffinage-

Chimie Marketing & Services Compagnie Résultat opérationnel net ajusté 15 117 10 108 1 427 7 800 1 558 35 712 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2022* 71 518 44 803 9 937 8 847 7 751 141 853 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2023* 67 658 34 183 18 982 10 115 8 811 139 830 ROACE 21,7% 25,6% 9,9% 82,3% 18,8% 25,4% * Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts). Avertissement : Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document ne constitue pas le rapport financier semestriel qui fera l’objet d’une publication spécifique, conformément à l’article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et à la réglementation britannique applicable, disponible sur le site totalenergies.com. Ce communiqué de presse présente les résultats du deuxième trimestre 2023 et du premier semestre 2023, issus des comptes consolidés de TotalEnergies SE au 30 juin 2023 (non audités). Les procédures d’examen limité par les Commissaires aux Comptes sont en cours. L’annexe aux comptes consolidés (non auditée) est disponible sur le site totalenergies.com. Ce document peut contenir des déclarations prospectives (incluant des forward-looking statements au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995), concernant notamment la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie de TotalEnergies. Il peut notamment contenir des indications sur les perspectives, objectifs, axes de progrès et ambitions de TotalEnergies y compris en matière climatique et de neutralité carbone (zéro émission nette). Une ambition exprime une volonté de TotalEnergies, étant précisé que les moyens à mettre en œuvre ne dépendent pas que de TotalEnergies. Ces déclarations prospectives peuvent être généralement identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que « envisager », « avoir l’intention », « anticiper », « croire », « estimer », « planifier », « prévoir », « penser », « avoir pour objectif », « avoir pour ambition » ou terminologie similaire. Les déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données, hypothèses économiques et estimations formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné et considérées comme raisonnables par TotalEnergies à la date du présent document. Ces déclarations prospectives ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les perspectives, objectifs ou ambitions énoncés seront réalisés. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées avec un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire, ou en raison de la matérialisation de facteurs de risque tels que notamment les fluctuations des prix du pétrole brut et du gaz naturel, l’évolution de la demande et des prix des produits pétroliers, les variations des résultats de production et des estimations de réserves, la capacité à réaliser des réductions de coûts ou des gains d’efficacité sans perturber indûment les opérations, les évolutions légales et réglementaires y compris dans les domaines environnementaux et climatiques, la variation des taux de change, ainsi que les évolutions économiques et politiques, les changements des conditions de marché, les pertes de parts de marché et les modifications des préférences des consommateurs, ou encore les pandémies comme la pandémie COVID-19. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d’actifs. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risque susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités de TotalEnergies, sa situation financière, y compris ses résultats opérationnels et ses flux de trésorerie, sa réputation, ses perspectives ou la valeur des instruments financiers émis par TotalEnergies sont par ailleurs décrits dans les versions les plus actualisées du Document d’enregistrement universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »). L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TotalEnergies. En complément des indicateurs définis par les normes IFRS, certains indicateurs alternatifs de performance sont présentés, tels que notamment les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté), la rentabilité des capitaux propres (ROE), la rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE), le ratio d’endettement, la marge brute d’autofinancement (MBA), le taux de retour à l’actionnaire. Ces indicateurs sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière de TotalEnergies et la comparaison des résultats entre périodes. Ils permettent aux investisseurs de suivre les mesures utilisées en interne pour gérer et mesurer la performance de TotalEnergies. Les éléments d’ajustement comprennent : (i) les éléments non récurrents En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs. (ii) l’effet de stock Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents de TotalEnergies. Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement. (iii) l’effet des variations de juste valeur L’effet des variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond, pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par la Direction générale de TotalEnergies et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS. Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l’exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward. Dans le cadre de ses activités de trading, TotalEnergies conclut des contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne de TotalEnergies, mais n’est pas autorisée par les normes IFRS. Enfin, TotalEnergies souscrit des instruments dérivés dans le but de gérer l’exposition aux risques de certains contrats ou actifs opérationnels. En application des normes IFRS, ces instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur alors que les transactions opérationnelles sous-jacentes sont comptabilisées lors de leur réalisation. Les indicateurs internes reportent la reconnaissance du résultat sur les instruments dérivés au dénouement des transactions. Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur. Les chiffres présentés en euros pour le résultat net ajusté dilué par action sont obtenus à partir des chiffres en dollars convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€-$) des périodes concernées et ne résultent pas d’une comptabilité tenue en euros. Avertissement aux investisseurs américains – La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Ce document peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC nous interdisent strictement d’utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes "réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur américain est prié de se reporter au Form 20-F publié par TotalEnergies SE, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet totalenergies.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov. (1) Définitions en page 3.

(2) Hors engagements liés aux contrats de location.

* Période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

(3) Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants restent soumises à l’accord des autorités ou à la réalisation de conditions suspensives selon les termes des accords.

(4) Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents, et hors effet des variations de juste valeur. Le détail des éléments d’ajustement figure en page 18.

(5) L’EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) ajusté correspond au résultat ajusté avant amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles, corporelles et droits miniers ; charge d’impôt et coût de la dette nette, soit l’ensemble des produits et charges opérationnels et quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence.

(6) Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).

(7) Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par action est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du coupon des titres subordonnés à durée indéterminée.

(8) Investissements organiques = investissements nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.

(9) Acquisitions nettes = acquisitions - cessions - autres opérations avec intérêts ne conférant pas le contrôle (voir page 20).

(10) Investissements nets = Investissements organiques + acquisitions nettes (voir page 20).

(11) La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement, hors impact des contrats comptabilisés en juste valeur des secteurs Integrated LNG et Integrated Power, et y compris les plus-values de cession de projets renouvelables.

La méthode du coût de remplacement est explicitée page 22. Le tableau de réconciliation des différents cash-flows figure en page 20.

(12) DACF = Debt adjusted cash-flow, se définit comme la marge brute d’autofinancement hors frais financiers.

(13) Les gaz à effet de serre (GES) désignent les six gaz à effet de serre du protocole de Kyoto, à savoir le CO 2 , CH 4 , N 2 O, les HFC, les PFC et le SF 6 , avec leurs PRG (pouvoir de réchauffement global) respectifs tel que donné par le rapport du GIEC de 2007. Les HFC, PFC et le SF 6 sont quasiment absents des émissions de la Compagnie ou considérés comme non significatifs et ne sont donc pas comptabilisés.

(14) Les émissions de GES Scope 1+2 des installations opérées se définissent comme la somme des émissions directes de GES émanant de sites ou d’activités faisant partie du périmètre de reporting (tel que défini dans le Document d’enregistrement universel 2022 de la Compagnie) et des émissions indirectes liées aux imports d’énergie (électricité, chaleur, vapeur), sans inclure les gaz industriels achetés (H 2 ).

(15) TotalEnergies rapporte les émissions de GES Scope 3, catégorie 11, qui correspondent aux émissions indirectes de GES liées à l’utilisation par les clients des produits énergétiques, c’est-à-dire provenant de leur combustion pour obtenir de l’énergie. La Compagnie suit les méthodologies sectorielles pour l’oil & gas publiées par l’IPIECA, conformes aux méthodologies du GHG Protocol. Afin d’éviter les doubles comptages, cette méthodologie comptabilise le volume le plus important sur les chaînes de valeur pétrole, biocarburants ou gaz, à savoir soit la production soit les ventes. Le point le plus élevé pour chaque chaine de valeur pour l’année 2023 sera déterminé au regard de la réalisation sur l’ensemble de l’année, TotalEnergies fournissant des estimations au fur et à mesure des trimestres.

(16) Ces éléments d’ajustement sont explicités page 22.

(17) Le total des éléments d’ajustements du résultat net est détaillé page 18 ainsi que dans les annexes aux comptes.

(18) Cash-flow net = marge brute d’autofinancement - investissements nets (y compris les autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle).

(19) ROACE est le ratio du Résultat opérationnel net ajusté par les Capitaux moyens mis en œuvre entre le début et la fin de la période

(20) ROACE est le ratio du Résultat opérationnel net ajusté par les Capitaux moyens mis en œuvre entre le début et la fin de la période Comptes TotalEnergies

Comptes consolidés du deuxième trimestre et du premier semestre 2023, normes IFRS COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ TotalEnergies (non audité) 2ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre (en millions de dollars)(a) 2023 2023 2022 Chiffre d'affaires 56 271 62 603 74 774 Droits d'accises (4 737) (4 370) (4 329) Produits des ventes 51 534 58 233 70 445 Achats, nets de variation de stocks (33 864) (38 351) (45 443) Autres charges d'exploitation (7 906) (7 785) (8 041) Charges d'exploration (62) (92) (117) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 106) (3 062) (3 102) Autres produits 116 341 429 Autres charges (366) (300) (1 305) Coût de l'endettement financier brut (724) (710) (572) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 510 393 245 Coût de l'endettement financier net (214) (317) (327) Autres produits financiers 413 258 231 Autres charges financières (173) (183) (136) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 267 960 (1 546) Produit (Charge) d'impôt (2 487) (4 071) (5 284) Résultat net de l'ensemble consolidé 4 152 5 631 5 804 Part TotalEnergies 4 088 5 557 5 692 Intérêts ne conférant pas le contrôle 64 74 112 Résultat net par action (en $) 1,65 2,23 2,18 Résultat net dilué par action (en $) 1,64 2,21 2,16 (a) Excepté pour les résultats nets par action. RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ TotalEnergies (non audité) 2ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre (en millions de dollars) 2023 2023 2022 Résultat net de l'ensemble consolidé 4 152 5 631 5 804 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels 135 3 204 Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres (1) 4 (20) Effet d'impôt (43) (8) (53) Écart de conversion de consolidation de la société-mère (57) 1 466 (5 387) Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 34 1 465 (5 256) Écart de conversion de consolidation (49) (1 250) 2 523 Couverture de flux futurs 689 1 202 3 222 Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère 11 (3) 21 Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt 3 (98) 2 548 Autres éléments (4) 3 (1) Effet d'impôt (136) (336) (1 112) Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 514 (482) 7 201 Total autres éléments du résultat global (après impôt) 548 983 1 945 Résultat global 4 700 6 614 7 749 Part TotalEnergies 4 676 6 550 7 705 Intérêts ne conférant pas le contrôle 24 64 44 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ TotalEnergies (non audité) 1er semestre 1er semestre (en millions de dollars)(a) 2023 2022 Chiffre d'affaires 118 874 143 380 Droits d'accises (9 107) (8 985) Produits des ventes 109 767 134 395 Achats, nets de variation de stocks (72 215) (85 091) Autres charges d'exploitation (15 691) (15 664) Charges d'exploration (154) (978) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (6 168) (6 781) Autres produits 457 572 Autres charges (666) (3 595) Coût de l'endettement financier brut (1 434) (1 034) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 903 459 Coût de l'endettement financier net (531) (575) Autres produits financiers 671 434 Autres charges financières (356) (271) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 1 227 (1 503) Produit (Charge) d'impôt (6 558) (10 088) Résultat net de l'ensemble consolidé 9 783 10 855 Part TotalEnergies 9 645 10 636 Intérêts ne conférant pas le contrôle 138 219 Résultat net par action (en $) 3,88 4,04 Résultat net dilué par action (en $) 3,86 4,02 (a) Excepté pour les résultats nets par action. RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ TotalEnergies (non audité) 1er semestre 1er semestre (en millions de dollars) 2023 2022 Résultat net de l'ensemble consolidé 9 783 10 855 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels 138 204 Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres 3 (17) Effet d'impôt (51) (42) Écart de conversion de consolidation de la société-mère 1 409 (7 137) Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 1 499 (6 992) Écart de conversion de consolidation (1 299) 3 535 Couverture de flux futurs 1 891 2 959 Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère 8 70 Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt (95) 2 464 Autres éléments (1) (1) Effet d'impôt (472) (1 059) Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 32 7 968 Total autres éléments du résultat global (après impôt) 1 531 976 Résultat global 11 314 11 831 Part TotalEnergies 11 226 11 658 Intérêts ne conférant pas le contrôle 88 173 BILAN CONSOLIDÉ TotalEnergies 30 juin 2023 31 mars 2023 31 décembre

2022 30 juin 2022 (en millions de dollars) (non audité) (non audité) (non audité) ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 31 717 33 234 31 931 37 020 Immobilisations corporelles 104 174 107 499 107 101 101 454 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 30 425 29 997 27 889 28 210 Autres titres 1 190 1 209 1 051 1 383 Actifs financiers non courants 2 494 2 357 2 731 1 612 Impôts différés 3 649 4 772 5 049 4 737 Autres actifs non courants 2 573 2 709 2 388 3 075 Total actifs non courants 176 222 181 777 178 140 177 491 Actifs courants Stocks 18 785 22 786 22 936 28 542 Clients et comptes rattachés 22 163 24 128 24 378 30 796 Autres créances 23 111 28 153 36 070 55 553 Actifs financiers courants 6 725 7 535 8 746 7 863 Trésorerie et équivalents de trésorerie 25 572 27 985 33 026 32 848 Actifs destinés à être cédés ou échangés 8 441 668 568 313 Total actifs courants 104 797 111 255 125 724 155 915 Total actif 281 019 293 032 303 864 333 406 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capitaux propres Capital 7 850 7 828 8 163 8 163 Primes et réserves consolidées 123 511 123 357 123 951 125 554 Écarts de conversion (12 859) (12 784) (12 836) (14 019) Actions autodétenues (4 820) (2 820) (7 554) (3 010) Total des capitaux propres - part TotalEnergies 113 682 115 581 111 724 116 688 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 770 2 863 2 846 3 309 Total des capitaux propres 116 452 118 444 114 570 119 997 Passifs non courants Impôts différés 11 237 11 300 11 021 12 169 Engagements envers le personnel 1 872 1 840 1 829 2 341 Provisions et autres passifs non courants 21 295 21 270 21 402 23 373 Dettes financières non courantes 40 427 42 915 45 264 46 868 Total passifs non courants 74 831 77 325 79 516 84 751 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 32 853 36 037 41 346 49 700 Autres créditeurs et dettes diverses 38 609 42 578 52 275 62 498 Dettes financières courantes 15 542 17 884 15 502 16 003 Autres passifs financiers courants 443 597 488 401 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés 2 289 167 167 56 Total passifs courants 89 736 97 263 109 778 128 658 Total passif et capitaux propres 281 019 293 032 303 864 333 406 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ TotalEnergies (non audité) 2ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre (en millions de dollars) 2023 2023 2022 FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé 4 152 5 631 5 804 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 3 195 3 187 3 321 Provisions et impôts différés 81 314 1 427 (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (70) (252) (165) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 383 (349) 2 999 Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement 2 125 (3 419) 2 498 Autres, nets 34 21 400 Flux de trésorerie d'exploitation 9 900 5 133 16 284 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (3 870) (4 968) (5 150) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (19) (136) (82) Coût d'acquisition de titres (522) (1 407) (136) Augmentation des prêts non courants (366) (389) (278) Investissements (4 777) (6 900) (5 646) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 31 68 153 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 38 183 63 Produits de cession d'autres titres 133 49 35 Remboursement de prêts non courants 102 238 413 Désinvestissements 304 538 664 Flux de trésorerie d'investissement (4 473) (6 362) (4 982) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère 383 - 371 - actions propres (2 002) (2 103) (1 988) Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (1 842) (1 844) (1 825) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (105) (21) (97) Émission nette de titres subordonnés à durée indéterminée (1 081) - (1 958) Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (80) (158) (138) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle (13) (86) (10) Émission nette d'emprunts non courants (14) 118 508 Variation des dettes financières courantes (4 111) (1 274) (2 703) Variation des actifs et passifs financiers courants 990 1 394 (731) Flux de trésorerie de financement (7 875) (3 974) (8 571) Augmentation (diminution) de la trésorerie (2 448) (5 203) 2 731 Incidence des variations de change 35 162 (1 159) Trésorerie en début de période 27 985 33 026 31 276 Trésorerie en fin de période 25 572 27 985 32 848 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ TotalEnergies (non audité) 1er semestre 1er semestre (en millions de dollars) 2023 2022 FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé 9 783 10 855 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 6 382 7 899 Provisions et impôts différés 395 3 965 (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (322) (178) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 34 3 261 Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement (1 294) (2 425) Autres, nets 55 524 Flux de trésorerie d'exploitation 15 033 23 901 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (8 838) (8 607) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (155) (82) Coût d'acquisition de titres (1 929) (225) Augmentation des prêts non courants (755) (519) Investissements (11 677) (9 433) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 99 330 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 221 151 Produits de cession d'autres titres 182 250 Remboursement de prêts non courants 340 1 342 Désinvestissements 842 2 073 Flux de trésorerie d'investissement (10 835) (7 360) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère 383 371 - actions propres (4 105) (3 164) Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (3 686) (3 753) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (126) (119) Émission nette de titres subordonnés à durée indéterminée (1 081) - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (238) (274) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle (99) (5) Émission nette d'emprunts non courants 104 542 Variation des dettes financières courantes (5 385) (2 046) Variation des actifs et passifs financiers courants 2 384 4 863 Flux de trésorerie de financement (11 849) (3 585) Augmentation (diminution) de la trésorerie (7 651) 12 956 Incidence des variations de change 197 (1 450) Trésorerie en début de période 33 026 21 342 Trésorerie en fin de période 25 572 32 848 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS TotalEnergies (non audité) Actions émises Primes et

réserves

consolidées Écarts

de conversion Actions autodétenues Capitaux

propres -

Part

TotalEnergies Intérêts ne

conférant

pas le

contrôle Capitaux

propres (en millions de dollars) Nombre Montant Nombre Montant Au 1er janvier 2022 2 640 429 329 8 224 117 849 (12 671) (33 841 104) (1 666) 111 736 3 263 114 999 Résultat net du premier semestre 2022 - - 10 636 - - - 10 636 219 10 855 Autres éléments du résultat global - - 2 370 (1 348) - - 1 022 (46) 976 Résultat Global - - 13 006 (1 348) - - 11 658 173 11 831 Dividendes - - (3 803) - - - (3 803) (119) (3 922) Émissions d'actions 9 367 482 26 345 - - - 371 - 371 Rachats d'actions - - - - (58 458 536) (3 164) (3 164) - (3 164) Cessions d'actions(a) - - (315) - 6 168 197 315 - - - Paiements en actions - - 157 - - - 157 - 157 Annulation d'actions (30 665 526) (87) (1 418) - 30 665 526 1 505 - - - Emission