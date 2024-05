Nous développons également le stockage géologique du carbone (CCS) pour réduire nos émissions et celles de nos clients (voir TotalEnergies Sustainability & Climate 2024 Progress Reportpage 38 « Développer le stockage géologique du carbone pour réduire nos émissions et celles de nos clients »): notre stratégie CCS donne la priorité à la décarbonation de nos activités afin de réduire les émissions Scope 1+2 de nos actifs de l'Amont Oil & Gas, du raffinage et des usines GNL. La Compagnie investit aussi dans des projets de stockage du CO2 pour des tiers (« Storage as a Service »), en proposant des solutions de stockage du CO2 à de grands clients industriels qui pourront ainsi réduire leur Scope 1 et pérenniser leurs activités. D'ores et déjà en 2023, nous avons investi de l'ordre de 100 M$ dans cette activité. L'effort d'investissement dans les projets de stockage pour nos actifs ou pour les tiers restera soutenu afin d'atteindre notre objectif de développer plus de 10 Mt CO2 de capacité de stockage en 2030. Voici la liste des projets Capture & Storage (CCS) des services de transport & stockage du carbone :

La compensation à travers des puits de carbone naturels n'interviendra qu'à partir de 2030 pour les émissions résiduelles sur la base d'une consommation d'environ 10 % par an de notre stock de crédits carbone (voir TotalEnergies Sustainability & Climate 2024 Progress Reportpage 39 « Compenser les émissions résiduelles avec les puits naturels de carbone ».

Concernant nos leviers de décarbonation de l'intensité carbone cycle de vie des produits énergétiques vendus (voir TotalEnergies Sustainability & Climate 2024 Progress Reportpage 18 « Une stratégie au service de la réduction des émissions de nos clients ») : d'ici 2030, nous avons l'intention de vendre à nos clients un mix de produits énergétiques dont le contenu carbone sera réduit de 25 % par rapport à celui de 2015. En 2023, nous avons poursuivi nos progrès, grâce à la croissance de nos ventes d'électricité d'origine renouvelable, en atteignant 13 % de réduction de l'intensité carbone cycle de vie de nos produits par rapport à 2015.

Sur la période entre 2015 et 2030, la croissance de l'électricité contribuera pour plus de la moitié à la baisse de l'intensité carbone cycle de vie. Les autres leviers correspondent à la réduction des ventes de produits pétroliers et à la croissance de la production de gaz (en particulier GNL) et des ventes de produits issus de la biomasse. Enfin, la réduction des émissions de nos installations contribuera, à hauteur d'environ 10 %, à la baisse de l'intensité.