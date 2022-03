TotalEnergies : Sustainability & Climate 2022 Progress Report (pdf - 5,96 Mo)

TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de sa stratégie et de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations de la planète et veut être une référence en matière d'engagement pour les Objectifs de Développement Durable.

TotalEnergies s'appuie pour cela sur des principes d'action au cœur de son modèle d'entreprise responsable et de son Code de conduite qui s'applique à toutes ses opérations dans le monde :

la sécurité est une valeur de TotalEnergies : sécurité, excellence opérationnelle et développement durable vont de pair ;

est une valeur de TotalEnergies : sécurité, excellence opérationnelle et développement durable vont de pair ; le respect de l'autre est une valeur de TotalEnergies et le respect des droits humains une pierre angulaire de son Code de conduite ;

est une valeur de TotalEnergies et le respect des droits humains une pierre angulaire de son Code de conduite ; la tolérance zéro est la règle de conduite contre la corruption et la fraude ;

est la règle de conduite contre la corruption et la fraude ; la transparence est la règle de conduite dans l'engagement avec la société, quel que soit le sujet.

L'engagement de TotalEnergies pour les Objectifs de développement durable s'articule autour des 4 axes qui structurent ce rapport : l'énergie durable et le climat, le bien-êtredes personnes, la protection de l'environnement et la création de valeur pour la société. TotalEnergies est créateur et porteur de changement positif pour les communautés dans ses territoires d'ancrage et de manière plus large pour ses salariés, fournisseurs, clients, partenaires, les États, la société civile.

TotalEnergies, membre du Global Compact de l'ONU,

soutient les Objectifs de Développement Durable depuis 2016

En 2021, l'UN-GC reconnait TotalEnergies comme entreprise LEAD. TotalEnergies était également LEAD en 2020, 2019 et 2018.

TotalEnergies a répondu en septembre 2021 à l'initiative de UN Energy en établissant son « Energy Compact » dans lequel nous annonçons les mesures concrètes que nous allons mettre en œuvre au service de l'accès à une énergie propre et d'un coût abordable pour tous d'ici 2030 (ODD7) : nous estimons que sur les 100 GW d'électricité renouvelable que nous installerons d'ici 2030, environ 33 GW le seront dans des pays émergents ou en voie de développement, et apporteront une éner- gie durable et pour certains même un premier accès décent à l'énergie à environ 40 millions de per- sonnes. En 2021-2022, nous déployons une démarche participative pour former aux ODD tous les collaborateurs de la Compagnie et les associer à la définition d'un baromètre du développement durable que TotalEnergies publiera à compter de 2023.