TotalEnergies : Thierry Pflimlin est nommé nouveau directeur général Marketing & Services, membre Comité Exécutif de TotalEnergies

Paris, 14 janvier 2022 -Thierry Pflimlin est directeur général Marketing & Services et membre du Comité exécutif de TotalEnergies.

© TotalEnergies Thierry Pflimlin a commencé sa carrière en tant qu'attaché commercial auprès de l'Ambassade de France à Hanoi puis intègre le Groupe Total en 1984. Il est amené à occuper différents postes à l'international en Asie et Afrique. Après 5 années en tant que Directeur Général de Total Asie Pacifique à Singapour, il regagne le siège en 2012 pour prendre le poste de Directeur Général France. En 2013, il est nommé Secrétaire Général au sein de la Branche Marketing & Services. En 2016, il prend la direction de la branche Total Global Services, avant d'être nommé en 2021 directeur général Marketing & Services et membre du Comité Exécutif de TotalEnergies. Thierry Pflimlin est diplômé de l'IEP de Strasbourg et de HEC.

