2 février (Reuters) - TotalEnergies SE, Veolia :

* TOTALENERGIES ET VEOLIA ONT SIGNÉ UN ACCORD EN VUE DE VALORISER LE BIOMÉTHANE ISSU D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DÉCHETS ET D'EAUX USÉES DE VEOLIA EN OPÉRATION DANS PLUS DE 15 PAYS

* PARTENAIRES DÉVELOPPERONT ET CO-INVESTIRONT DANS UN PORTEFEUILLE DE PROJETS INTERNATIONAUX AVEC L'AMBITION DE PRODUIRE JUSQU'À 1,5 TÉRAWATTHEURE (TWH) DE BIOMÉTHANE PAR AN D'ICI À 2025