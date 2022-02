TotalEnergies a dégagé un bénéfice net de 16 mds de dollars en 2021, porté par le brut

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier TotalEnergies a annoncé mardi viser une augmentation de sa production d'hydrocarbures "autour de 2%" en 2022, alors que ses résultats ont continué à progresser au quatrième trimestre, soutenus par la poursuite de la hausse des cours de l'or noir.

"Au quatrième trimestre, les prix du pétrole ont continué à s'apprécier, en hausse de 9% par rapport au trimestre précédent, tandis que les prix du gaz en Europe et en Asie, portés par la hausse de la demande, ont atteint des plus hauts historiques, [...] tirant les prix de l'électricité à des niveaux records", a indiqué le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué.

La major pétrolière a dégagé au quatrième trimestre un résultat net part du groupe de 5,8 milliards de dollars, comparé à 891 millions de dollars sur la même période de 2020.

Indicateur très suivi des opérateurs de marché, le résultat net ajusté, qui retraite certains éléments comme les stocks de pétrole et les participations financières, a plus que quintuplé à 6,8 millliards de dollars au quatrième trimestre, contre 1,3 milliard de dollars un an plus tôt.

Selon le consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net part du groupe de 6,5 milliards de dollars et sur un résultat net ajusté de 6,14 milliards de dollars.

Le résultat opérationnel ajusté du groupe est ressorti à 7,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, multiplié par quatre sur un an.

Le cash-flow ajusté de la dette (DACF) s'est établi à 9,8 milliards de dollars, en hausse de 98% sur un an.

La production est demeurée stable sur un an, à 2,85 millions de barils équivalent pétrole par jour (bep/j). Le groupe avait indiqué tabler sur une production comprise entre 2,85 et 2,9 millions de bep/j au quatrième trimestre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021, Total a dégagé un bénéfice net part du groupe de 16 milliards de dollars, contre une perte de 7,2 milliards de dollars en 2020. Le résultat net ajusté s'est inscrit à 18,1 milliards de dollars, contre 4,1 milliards de dollars en 2020.

La production du groupe s'est établie à 2,82 millions de bep par jour, en baisse de 2% sur un an.

Pour 2022, Total anticipe une croissance de la production "autour de 2%", a indiqué la compagnie dans un communiqué.

La major compte réaliser des investissements nets de 14 à 15 milliards de dollars, "dont 50% alloués à la croissance de ses activités et 50% au maintien du socle de son activité", a-t-elle précisé.

Total a par ailleurs annoncé qu'elle proposerait, lors de son assemblée générale du 25 mai prochain, de verser un solde du dividende au titre de l'exercice 2021 de 0,66 euro par action. En tenant compte des trois acomptes déja versés, le dividende au titre de 2021 s'inscrit à 2,64 euro par action, identique à celui versé pour l'exercice 2020.

