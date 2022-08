TotalEnergies : accord commercial pour Northern Lights

TotalEnergies annonce la signature d'un accord commercial entre Northern Lights -projet codétenu à parts égales avec Equinor et Shell- et Yara pour le transport et la séquestration du CO2 capté sur le site de Yara Sluiskil, usine d'ammoniac et d'engrais située aux Pays-Bas.



À partir de début 2025, 800.000 tonnes de CO2 par an seront ainsi captées, comprimées et liquéfiées aux Pays-Bas, puis acheminées jusqu'au site de Northern Lights, afin d'y être définitivement séquestrées dans des couches géologiques en mer du Nord norvégienne.



'Cet accord, le tout premier au monde de ce type, marque une étape majeure de la décarbonation de l'industrie lourde en Europe, ouvrant la voie aux services transfrontaliers de transport et de stockage du CO2', explique TotalEnergies.



Les installations de la première phase de Northern Lights doivent être opérationnelles en 2024 et permettrons de stocker jusqu'à 1,5 million de tonnes de CO2 par an. Des capacités supplémentaires seront développées pour jusqu'à cinq millions de tonnes par an.



