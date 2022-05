TotalEnergies : accord de fourniture de GNL en Corée du Sud

TotalEnergies annonce la signature, à l'occasion de la World Gas Conference 2022, d'un accord avec l'entreprise coréenne Hanwha Energy Corporation pour la fourniture de 600.000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, sur 15 ans, à partir de 2024.



Le GNL proviendra de son portefeuille mondial et sera livré au terminal de regazéification de Tongyeong, en Corée du Sud. Il servira à alimenter la nouvelle centrale électrique de 1 GW de Hanwha et HDC, actuellement en construction à côté du terminal.



'Avec ce nouveau contrat, TotalEnergies accroît ses livraisons de gaz naturel vers la Corée du Sud, le troisième importateur mondial de GNL en 2021', commente Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power du groupe énergétique français.



