TotalEnergies accueille les 10 premières start-up au sein de son accélérateur TotalEnergies On dédié aux business de l'électricité à STATION F

A l’occasion de la cérémonie d’inauguration de TotalEnergies On – l’accélérateur de start-up de TotalEnergies à STATION F, le plus grand campus de start-up au monde situé à Paris – Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, et Xavier Niel, fondateur de STATION F, ont accueilli les dix premières start-up du programme dédié aux business de l’électricité.

En ligne avec l’ambition de TotalEnergies d’être un acteur majeur de la transition énergétique, TotalEnergies On entend accompagner le développement des nouvelles entreprises du secteur de l’électricité et des renouvelables. Ce programme s’adresse aux start-up proposant des solutions innovantes, notamment digitales, sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électricité. Celles sélectionnées bénéficient d’un accès privilégié aux experts de la Compagnie, un terrain d’expérimentation pour leurs développements au sein des business de TotalEnergies. Elles bénéficient également de l’écosystème de la STATION F, grâce à leur hébergement chez TotalEnergies On.

« Je souhaite la bienvenue aux 10 premières start-up qui donneront vie à notre programme TotalEnergies On dédié aux business de l’électricité à STATION F, un lieu incontournable pour l’écosystème des start-up, et je remercie Xavier Niel de nous y accueillir. La transition énergétique amène de nouveaux et nombreux défis, notamment avec le déploiement massif des énergies renouvelables et l’enjeu, complexe, de leur intégration au système électrique. En tant qu'entreprise multi-énergies mondiale, qui place le développement de l’électricité bas carbone au cœur de sa stratégie de transition, il est important pour nous d’accompagner les start-up qui vont rendre cette transition énergétique plus rapide et plus efficace, » a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, à l’occasion de l’inauguration du programme d’accélération TotalEnergies On à STATION F.

« De la gestion de l’électricité à la mobilité durable, les start-up sélectionnées par TotalEnergies sont une excellente illustration de l’impact positif que l’innovation peut avoir sur notre quotidien et les enjeux de société. Nous sommes ravis de les accueillir à STATION F pour cette première saison du programme TotalEnergies et de suivre leurs progrès », a ajouté Roxanne Varza, directrice de STATION F.

Les 10 premières start-up sélectionnées sont :

Dans la production d’électricité renouvelable :

- Sereema : optimisation des actifs éoliens via un système IoT propriétaire

- Green Eagle Solutions : automatisation des opérations renouvelables à distance avec des robots logiciels

Dans la gestion décentralisée de l’énergie :

- Tilt : optimisation de l’autoconsommation des producteurs/consommateurs

- Bia : solutions logicielles pour optimiser la flexibilité de réseaux de recharge

Dans le négoce d’électricité:

- Granular : solutions facilitant l’approvisionnement en énergie verte 24h/24 et 7j/7

- TokWise : stratégies de trading court-terme basées sur de l’IA pour les énergies renouvelables

Dans la distribution d’électricité :

- Eliq: suivi en temps réel et optimisation de la consommation énergétique

- Beev: guichet unique pour les clients passant aux véhicules électriques

Dans la mobilité électrique :

- Time Plug : solutions de recharge clés en main pour les PME/PMI et les particuliers

- Bonnet : une app unique, un abonnement unique pour améliorer l’expérience de recharge des véhicules électriques

