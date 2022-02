TotalEnergies acquiert des activités solaires pour 250 millions de dollars

Paris (awp/afp) - TotalEnergies a annoncé jeudi acquérir les activités solaires industrielles et commerciales de l'américain SunPower, dont il est l'actionnaire majoritaire, et renoncer à un projet pétrolier dans le Golfe du Mexique.

Les activités solaires décentralisées du géant de l'énergie comptent actuellement 500 MW dans le monde et cette acquisition, pour 250 millions de dollars, permettra d'accroître ses capacités de plus de 100 MW par an, précise dans un communiqué le groupe qui dispose actuellement d'une capacité brute de production d'électricité renouvelable de 10 GW.

SunPower, basé dans la Silicon Valley et spécialiste des solutions de production et stockage par une même entité - pour les particuliers ou les entreprises -, se recentrera sur ses activités résidentielles. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022.

TotalEnergies met en avant de futures "synergies" avec des projets solaires à grande échelle aux Etats-Unis, où il est présent depuis 1957, grâce à cette acquisition à 250 millions de dollars "dont 60 millions d'éventuels compléments de prix dépendant de certaines évolutions règlementaires".

Aux Etats-Unis, TotalEnergies développe plusieurs projets dans les domaines du solaire et du stockage et vise une capacité cumulée de 4 GW à l'horizon 2025, selon son communiqué.

A l'échelle mondiale, le but du groupe pétrolier est de faire passer sa capacité brute de production d'origine renouvelable et de stockage de 35 GW en 2025 et 100 GW en 2030.

TotalEnergies a par ailleurs annoncé jeudi son retrait du projet pétrolier de North Platte en eaux profondes dans le Golfe du Mexique, estimant disposer "dans son portefeuille mondial de meilleures opportunités d'allocation de son capital".

Le groupe qui détenait une participation de 60% dans le champ de North Platte, a "dûment notifié à son partenaire Equinor (40%) et aux autorités compétentes son retrait immédiat du projet et sa démission en tant qu'opérateur, laquelle sera effective après une période de transition pour assurer un transfert ordonné du rôle d'opérateur", précise-t-il.

Avec un potentiel de plusieurs centaines de millions de barils, la découverte de North Platte avait été annoncée en décembre 2012.

afp/ck