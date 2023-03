TotalEnergies acquiert les actifs amont de CEPSA à Abu Dhabi

Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord avec CEPSA pour acquérir ses actifs amont aux Émirats arabes unis avec une date d’effet au 1er janvier 2023. Les actifs concernés par la transaction sont :

une participation de 20 % dans la concession offshore de Satah Al Razboot (SARB), Umm Lulu, Bin Nasher et Al Bateel (SARB et Umm Lulu).

La concession de SARB et Umm Lulu couvre deux champs offshore majeurs et est détenue à 60 % par ADNOC, aux côtés d’OMV (20 %). La concession est opérée par ADNOC Offshore.

une participation indirecte de 12,88 % dans la concession de Mubarraz, détenue par Abu Dhabi Oil Company Ltd (ADOC), via l’acquisition de 20 % du capital de Cosmo Abu Dhabi Energy Exploration & Production Co. Ltd (CEPAD), entreprise détenant une participation de 64,4 % dans ADOC.

La concession de Mubarraz compte quatre champs offshore en production.

La transaction SARB et Umm Lulu ainsi que celle de Mubarraz restent soumises aux conditions préalables usuelles, y compris la finalisation de la documentation et les approbations définitives.

« Cette transaction marque une nouvelle étape importante dans notre partenariat de longue date avec ADNOC et contribuera à renforcer encore notre présence à Abu Dhabi, où nous sommes implantés depuis 1939 », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. « L’acquisition d’une participation de 20 % dans la concession de SARB et Umm Lulu s’inscrit pleinement dans notre stratégie, qui privilégie les actifs à bas coûts et faibles émissions. »

***

TotalEnergies aux Émirats arabes unis

TotalEnergies est présente aux Émirats arabes unis depuis plus de 80 ans et bénéficie d’un ancrage solide, dont témoignent la taille et la diversité de ses actifs et de ses partenariats multi-énergies. Elle est aujourd’hui la première entreprise étrangère implantée dans le pays, avec la participation de toutes ses activités.

En janvier 2022, TotalEnergies a rejoint l’initiative de Masdar et Siemens Energy pour accélérer le développement de l’hydrogène vert et la production de carburant aérien durable (SAF). En juillet de la même année, TotalEnergies et ADNOC ont signé un accord de partenariat stratégique visant à évaluer conjointement de nouvelles opportunités de croissance par une coopération multi-énergies tout au long de la chaîne de valeur.

En partenariat avec ADNOC, TotalEnergies détient les participations suivantes :

10 % dans la concession ADNOC Onshore ;

20 % dans la concession offshore d’Umm Shaif & Nasr et 5 % dans la concession offshore de Lower Zakum ;

15 % dans ADNOC Gas Processing (anciennement GASCO) ;

5 % dans ADNOC LNG (anciennement ADGAS) ;

5 % dans la National Gas Shipping Company (NGSCO) ;

40 % dans la concession de gaz non conventionnel de Ruwais Diyab.

En partenariat avec Mubadala, TotalEnergies détient une participation de 24,5 % dans Dolphin Energy, premier projet de commercialisation de gaz entre le Qatar, les Émirats arabes unis et Oman (2007).

TotalEnergies est présente dans la production d’électricité du pays depuis 2001 à travers l’usine de dessalement et la centrale électrique de Taweelah, qui couvrent environ 10 % des besoins en eau et en électricité d’Abu Dhabi, en partenariat avec TAQA. Dans les renouvelables, TotalEnergies est partenaire (20 %) de Masdar et d’ADPF dans la première centrale solaire à concentration des Émirats arabes unis, inaugurée en 2013 et d’une capacité de 109 MW. La Compagnie continue de se développer dans le secteur du solaire, notamment dans le domaine de la production décentralisée, où elle occupe une position de leader.

TotalEnergies est enfin l’un des leaders de la production et de la commercialisation d’une large gamme de lubrifiants automobiles et industriels, avec une usine aux Émirats approvisionnant l’ensemble de la région.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230301005694/fr/