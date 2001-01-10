21 août (Reuters) - TotalEnergies SE:
* AUSTRALIE : TOTALENERGIES ACQUIERT UNE PARTICIPATION DE 26% DANS LES DÉCOUVERTES DE GAZ DE CASH-MAPLE, POUR L'APPROVISIONNEMENT À LONG TERME D'ICHTHYS LNG
* TOTALENERGIES ET INPEX ONT SIGNÉ UN ACCORD AVEC PTTEP PORTANT SUR L'ACQUISITION DE L'INTÉRÊT DE 100% DÉTENU PAR PTTEP DANS LE PERMIS AC-RL7 EN AUSTRALIE
* LE PERMIS COUVRE UNE ZONE DE 418 KM² SITUÉE EN MER DE TIMOR, À ENVIRON 250 KILOMÈTRES AU NORD-EST DES INSTALLATIONS OFFSHORE D'ICHTHYS
* TOTALENERGIES ACQUERRA UNE PARTICIPATION DE 26% DANS LE PERMIS, CORRESPONDANT À SA PART DANS ICHTHYS LNG, TANDIS QU'INPEX ACQUERRA LES 74% RESTANTS ET ASSURERA LE RÔLE D'OPÉRATEUR Texte original: https://bit.ly/3YK2rcZ] Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)