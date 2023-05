TotalEnergies : acquisition d'Iber Resinas en Espagne

TotalEnergies annonce l'acquisition de la société espagnole Iber Resinas, acteur du recyclage mécanique de plastiques (polypropylène, polyéthylène et polystyrène) issus de déchets ménagers et industriels pour des applications durables.



Dotée de deux usines près de Valence (Espagne), cette société dispose également d'un important réseau de clients directs auxquels elle vend ses produits pour la fabrication de pièces automobiles, d'emballages ou de matériaux pour la construction et le bâtiment.



Grâce à cette opération, le groupe français explique augmenter sa production de polymères circulaires en Europe, compléter sa gamme de produits recyclés et renforcer l'accès à la matière première grâce au réseau de fournisseurs d'Iber Resinas.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.