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TotalEnergies annonce de nouveaux tarifs de vente d'électricité aux particuliers

08/11/2022 | 08:00
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8 novembre (Reuters) - TotalEnergies SE annonce mardi dans un communiqué:

* FAIRE ÉVOLUER SES TARIFS DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ AUX CLIENTS PARTICULIERS

* LANCER UN BONUS CONSO POUR RÉCOMPENSER SES CLIENTS PARTICULIERS, AYANT PLUS D'UN AN D'ANCIENNETÉ, QUI RÉDUIRONT LEUR CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ D'AU MOINS 5% CET HIVER

* ANNONCE UNE NOUVELLE OFFRE, HEURES ECO, AVEC UN TARIF DE L'ÉLECTRICITÉ MOINS CHER SUR LES HEURES CREUSES ET MAJORÉ SUR LES HEURES PLEINES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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CA 2022 259 Mrd - 259 Mrd
Résultat net 2022 28 168 M - 28 173 M
Dette nette 2022 16 849 M - 16 852 M
PER 2022 5,36x
Rendement 2022 5,88%
Capitalisation 148 Mrd 148 Mrd 148 Mrd
VE / CA 2022 0,64x
VE / CA 2023 0,67x
Nbr Employés 101 309
Flottant 91,4%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zone bourse
Graphique plein écran
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Consensus
Vente
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Dernier Cours de Clôture 58,15 $
Objectif de cours Moyen 65,07 $
Ecart / Objectif Moyen 11,9%
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Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Vice President-Crude Acquisitions
Marie-Noëlle Séméria Chief Technology Officer
Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Patricia Barbizet-Dussart Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOTALENERGIES SE30.32%147 547
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY7.39%2 039 389
SHELL PLC54.21%202 677
EQUINOR ASA66.49%121 553
PETROCHINA COMPANY LIMITED-8.36%120 130
PETROBRAS-0.53%78 235