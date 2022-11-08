TotalEnergies annonce de nouveaux tarifs de vente d'électricité aux particuliers

8 novembre (Reuters) - TotalEnergies SE
annonce mardi dans un communiqué:
* FAIRE ÉVOLUER SES TARIFS DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ AUX
CLIENTS
PARTICULIERS
* LANCER UN BONUS CONSO POUR RÉCOMPENSER SES CLIENTS
PARTICULIERS,
AYANT PLUS D'UN AN D'ANCIENNETÉ, QUI RÉDUIRONT LEUR CONSOMMATION
D'ÉLECTRICITÉ D'AU MOINS 5% CET HIVER
* ANNONCE UNE NOUVELLE OFFRE, HEURES ECO, AVEC UN TARIF DE
L'ÉLECTRICITÉ MOINS CHER SUR LES HEURES CREUSES ET MAJORÉ SUR
LES HEURES PLEINES
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(Rédaction de Paris)