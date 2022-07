TotalEnergies annonce des baisses de prix dans ses stations-services en France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies TotalEnergies a annoncé vendredi un programme de réduction des prix du carburant dans ses stations-services en France jusqu'à la fin de l'année.

"Du 1er septembre au 1er novembre, TotalEnergies baissera le prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 centimes par litre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux, puis de 10 centimes par litre du 1er novembre au 31 décembre", a annoncé le groupe.

Ces baisses de prix s'appliqueront dès le premier litre acheté, sans limite de montant et pour tous les carburants pétroliers, a précisé la société.

"Cet engagement de TotalEnergies vient accompagner les mesures gouvernementales de soutien direct au pouvoir d'achat des Français. Notre priorité va donc aux consommateurs car nous préférons faire une contribution immédiate et directe pour nos clients, plutôt qu'une taxe indirecte qui pénaliserait nos raffineries", a déclaré le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué.

"Avec ce programme massif de réduction des prix dans nos stations, nous espérons que cet engagement dans la durée, qui sera entendu par nos clients, le sera également par la représentation nationale", a ajouté le dirigeant.

TotalEnergies, comme le groupe de transport maritime CMA CGM, a fait l'objet de pressions de la part du gouvernement pour prendre des mesures de soutien au pouvoir d'achat des Français, rongé par l'accélération de l'inflation. Jeudi, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a déclaré que les "premier gestes " effectués par ces groupes n'étaient pas "suffisants" et a appelé les entreprises à amplifier leurs "efforts".

De son côté, CMA CGM a annoncé vendredi matin, qu'il allait également intensifier ses efforts "pour soutenir le pouvoir d'achat des Français". La baisse du taux de fret pour les importateurs passe ainsi de 500 à 750 euros par conteneur et elle concerne désormais toutes les importations en provenance d'Asie et à destination de tous les clients de CMA CGM situés en France. Précédemment, seules les enseignes de la grande distribution et tous les clients d'outre-mer étaient concernés.

