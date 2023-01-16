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TotalEnergies annonce le lancement du projet pétrolier Lapa South-West au Brésil

16/01/2023 | 08:08
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16 janvier (Reuters) - TotalEnergies SE:

* LANCEMENT DU PROJET LAPA SUD-OUEST AU BRÉSIL

* LE GROUPE A APPROUVÉ LA DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT DU DÉVELOPPEMENT PÉTROLIER LAPA SOUTH-WEST, À 300 KM DES CÔTES BRÉSILIENNES

* LE GROUPE EXPLOITE LE PROJET AVEC UNE PARTICIPATION DE 45%, EN PARTENARIAT AVEC SHELL (30%) ET REPSOL SINOPEC (25%)

* DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION EN 2025, AVEC LA PRODUCTION GLOBALE À 60 000 BARILS DE PÉTROLE PAR JOUR

* CE DÉVELOPPEMENT REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT D'ENVIRON 1 MILLIARD DE DOLLARS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
REPSOL S.A. 0.20%14.9 Cours en différé.0.34%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX 1.65%310.4983 Cours en temps réel.-1.98%
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CA 2022 257 Mrd - 238 Mrd
Résultat net 2022 27 734 M - 25 634 M
Dette nette 2022 14 864 M - 13 739 M
PER 2022 6,09x
Rendement 2022 5,96%
Capitalisation 160 Mrd 160 Mrd 148 Mrd
VE / CA 2022 0,68x
VE / CA 2023 0,73x
Nbr Employés 101 309
Flottant 91,1%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zonebourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
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Consensus
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Objectif de cours Moyen 69,91 $
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Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Vice President-Crude Acquisitions
Marie-Noëlle Séméria Chief Technology Officer
Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Patricia Barbizet-Dussart Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOTALENERGIES SE1.84%160 019
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY0.00%1 882 339
SHELL PLC4.92%208 087
PETROCHINA COMPANY LIMITED7.28%133 178
EQUINOR ASA-12.29%98 791
GAZPROM0.00%67 992