TotalEnergies annonce le lancement du projet pétrolier Lapa South-West au Brésil

16 janvier (Reuters) - TotalEnergies SE:
* LANCEMENT DU PROJET LAPA SUD-OUEST AU BRÉSIL
* LE GROUPE A APPROUVÉ LA DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT
DU
DÉVELOPPEMENT PÉTROLIER LAPA SOUTH-WEST, À 300 KM DES CÔTES
BRÉSILIENNES
* LE GROUPE EXPLOITE LE PROJET AVEC UNE PARTICIPATION DE
45%, EN
PARTENARIAT AVEC SHELL (30%) ET REPSOL SINOPEC (25%)
* DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION EN 2025, AVEC LA PRODUCTION
GLOBALE À
60 000 BARILS DE PÉTROLE PAR JOUR
* CE DÉVELOPPEMENT REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT D'ENVIRON 1
MILLIARD DE DOLLARS
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(Gdansk Newsroom)