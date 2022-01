TotalEnergies annonce se retirer de Birmanie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--TotalEnergies a annoncé vendredi se retirer de Birmanie, le producteur d'énergie n'ayant pu limiter les flux financiers perçus par la société pétrolière nationale MOGE.

"En dépit des actions entreprises, TotalEnergies n'a pas été en mesure de satisfaire les attentes de nombreuses parties prenantes (actionnaires, organisations de la société civile internationale ou birmane), qui demandent de mettre fin aux revenus dont bénéficie l'Etat du Myanmar via la société d'Etat MOGE au titre de la production du champ de Yadana", a indiqué le groupe dans un communiqué. "Ceci est en réalité matériellement impossible pour TotalEnergies, car l'essentiel des paiements liés à la vente du gaz sont effectués directement par la société thaïlandaise PTT, acheteur du gaz à l'export", a-t-il poursuivi.

TotalEnergies a ainsi initié le processus de retrait prévu aux contrats du champ de Yadana et de la société de transport MGTC en Birmanie, à la fois en tant qu'opérateur et en tant qu'actionnaire, sans aucune contrepartie financière pour le groupe.

"Ce retrait a été notifié ce jour aux partenaires de TotalEnergies dans Yadana et dans MGTC et sera effectif au plus tard à l'issue du délai de préavis de six mois prévu au contrat", a indiqué l'entreprise française. Les accords prévoient qu'en cas de retrait, les intérêts de TotalEnergies seront répartis entre les partenaires actuels, sauf refus de leur part, et que le rôle d'opérateur sera repris par un des partenaires.

"Depuis le coup d'Etat survenu le 1er février 2021 en Birmanie, TotalEnergies a en plusieurs occasions condamné de la manière la plus ferme les abus et violations des droits humains qui s'y déroulent", a indiqué le groupe dans son communiqué. En réaction, TotalEnergies a arrêté tous ses projets dans le pays, en continuant cependant à produire le gaz du champ de Yadana "car il est essentiel à l'alimentation en électricité des populations locales birmanes et thaïlandaises". Le groupe s'est également efforcé de "protéger [ses] collaborateurs contre le risque de poursuites pénales ou de travail forcé", a-t-il souligné.

A la Bourse de Paris, l'action TotalEnergies refluait de 2% vendredi 9h50, à 49,67 euros.

