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TotalEnergies annonce un programme de réduction des prix des carburants en France

22/07/2022 | 08:09
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22 juillet (Reuters) - TotalEnergies SE:

* TOTALENERGIES S'ENGAGE POUR UN PROGRAMME MASSIF DE RÉDUCTION DES PRIX DES CARBURANTS JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE DANS TOUTES SES STATIONS-SERVICE EN FRANCE

* DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE, TOTALENERGIES BAISSERA LE PRIX DES CARBURANTS PÉTROLIERS VENDUS EN STATIONS DE 20 CTS EUR /LITRE PAR RAPPORT AUX PRIX FORMÉS SUR LES COTATIONS DES MARCHÉS INTERNATIONAUX, PUIS DE 10 CTS EUR /LITRE DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

* CES BAISSES DE PRIX S'APPLIQUERONT DÈS LE PREMIER LITRE ACHETÉ, SANS LIMITE DE MONTANT, POUR TOUS LES CARBURANTS PÉTROLIERS VENDUS EN STATIONS ET S'AJOUTENT À LA REMISE MISE EN PLACE PAR L'ETAT Texte original: https://bit.ly/3PIskUQ Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Dette nette 2022 21 038 M - 20 651 M
PER 2022 4,23x
Rendement 2022 6,06%
Capitalisation 125 Mrd 125 Mrd 123 Mrd
VE / CA 2022 0,60x
VE / CA 2023 0,61x
Nbr Employés 101 309
Flottant 93,1%
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SHELL PLC24.71%180 425
PETROCHINA COMPANY LIMITED4.61%135 417
EQUINOR ASA44.04%111 744
PJSC GAZPROM-42.32%84 176