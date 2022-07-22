TotalEnergies annonce un programme de réduction des prix des carburants en France

22 juillet (Reuters) - TotalEnergies SE:
* TOTALENERGIES S'ENGAGE POUR UN PROGRAMME MASSIF DE
RÉDUCTION DES
PRIX DES CARBURANTS JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE DANS TOUTES SES
STATIONS-SERVICE EN FRANCE
* DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE, TOTALENERGIES BAISSERA
LE PRIX
DES CARBURANTS PÉTROLIERS VENDUS EN STATIONS DE 20 CTS EUR
/LITRE PAR RAPPORT AUX PRIX FORMÉS SUR LES COTATIONS DES MARCHÉS
INTERNATIONAUX, PUIS DE 10 CTS EUR /LITRE DU 1ER NOVEMBRE AU 31
DÉCEMBRE
* CES BAISSES DE PRIX S'APPLIQUERONT DÈS LE PREMIER LITRE
ACHETÉ,
SANS LIMITE DE MONTANT, POUR TOUS LES CARBURANTS PÉTROLIERS
VENDUS EN STATIONS ET S'AJOUTENT À LA REMISE MISE EN PLACE PAR
L'ETAT
Texte original: https://bit.ly/3PIskUQ
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Gdansk)