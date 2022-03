TotalEnergies arrête le pétrole en Russie... Pas le gaz

TotalEnergies déclare la guerre... à Yannick Jadot. Sur Twitter, la compagnie " multi-énergies " indique avoir pris la décision d'engager une action en diffamation contre le candidat écologiste à l'élection présidentielle qui l'avait accusé au début du mois d'être "complice du président russe Vladimir Poutine et des bombardements de la population civile" en Ukraine.



La veille au soir, la multinationale française a justement annoncé qu'elle mettrait fin à ses achats de pétrole et produits pétroliers en provenance de Russie d'ici la fin de l'année. Le groupe a souligné son respect strict des sanctions européennes actuelles et futures contre la Russie.



TotalEnergies compte assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique gazier du continent européen, dans le cadre défini par les autorités européennes, mais n'apportera plus de capital pour le développement de projets en Russie.



Ces annonces ont peut-être permis à la société dirigée par Patrick Pouyanné de ne pas être cloué au pilori publiquement par Volodimir Zelensky.



Cet après-midi, devant les deux chambres du Parlement français, le président ukrainien a exhorté Renault, Auchan et Leroy Merlin " de cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie, d'arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, les viols". "Tout le monde doit se rappeler que les valeurs valent plus que les bénéfices", a également lancé le président ukrainien.



Depuis le début de la guerre, la pression se renforçait sur TotalEnergies qui restait la seule major européenne à poursuivre ses activités en Russie.



La décision de TotalEnergies suffira-t-elle à placer le groupe du bon côté de l'histoire ? Si le groupe abdique pour le pétrole, il maintient ses activités, bien plus importantes, dans le gaz : 30 % de sa production gazière et 40 % de ses réserves se trouvent en effet en Russie, contre 5 % de sa production et 6 % de ses réserves en pétrole. TotalEnergies conserve ainsi ses parts dans Yamal et Arctic LNG 2.



Le groupe français a justifié ce choix en expliquant que, ne pouvant vendre qu'à un acheteur russe, il contribuerait " à enrichir des investisseurs russes en contradiction avec l'objet même des sanctions ". L'histoire jugera.