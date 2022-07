TotalEnergies : avancée dans le projet Papua LNG

TotalEnergies, en sa qualité d'opérateur, annonce le lancement de la première phase des études d'ingénierie (FEED - front end engineering and design) pour les installations de production amont du projet Papua LNG, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.



En parallèle, les études pour les installations aval de liquéfaction progressent conformément au planning global du projet. La décision finale d'investissement est attendue vers la fin de l'année 2023, pour un démarrage de la production fin 2027.



La joint-venture Papua LNG s'est engagée à développer un projet exemplaire en matière de durabilité, de protection de la biodiversité et de réduction des émissions de carbone. Ce projet intègrera notamment un dispositif de captage et stockage du carbone.



