TotalEnergies : avancées pour le climat en 2022

A l'occasion de la publication de son 'Sustainability & Climate - 2023 Progress Report', TotalEnergies fait état d'avancées significatives en 2022 concernant la mise en oeuvre de sa feuille de route climatique.



Ainsi, il estime que les émissions de méthane de ses installations opérées ont baissé de 34% par rapport à 2020 (contre 23% en 2021) et l'intensité carbone cycle de vie des produits énergétiques vendus à ses clients, de 12% par rapport à 2015 (contre 10% en 2021).



Portée par ces progrès, TotalEnergies renforce ses objectifs, tablant par exemple désormais sur une baisse de l'intensité carbone du mix énergétique vendu à ses clients de -25% d'ici 2030 par rapport à 2015, dont -15% dès 2025 (contre -20% et -10% précédemment).



Son ambition s'appuyant sur une politique d'investissement, il a décidé d'augmenter d'un milliard de dollars la part des investissements dans les énergies bas carbone pour les porter à cinq milliards en 2023 sur une enveloppe prévue entre 16 et 18 milliards.



