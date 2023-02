TotalEnergies : avec Corio pour un projet éolien à Taïwan

TotalEnergies et Corio Generation ont annoncé, ce jeudi, la création d'une joint-venture pour développer les parcs éoliens 'Formosa 3' au large de Taïwan.



Dans le cadre de cet accord, Corio conservera une participation majoritaire de 50% (plus 10 parts) dans le projet en tant que développeur principal.



Composé de trois parcs éoliens situés au large du comté de Changhua à l'ouest de Taïwan, le projet Formosa 3 a reçu le feu vert des autorités environnementales dès 2018, pour une capacité autorisée d'environ 2 GW.



'C'est un nouveau pas vers la transition énergétique de Taïwan, qui lui apportera une énergie durable et à bas coût', a déclaréVincent Stoquart, directeur Renewables de TotalEnergies.



'Les parcs du projet Formosa 3 vont participer à la création d'emplois et fourniront à de nombreuses entreprises de l'île la possibilité de participer à la transition vers une énergie propre', a ajouté Jonathan Cole, directeur général de Corio Generation.



